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Эксперт объяснил, почему Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ

Агент Дементьев: Шестеркин является сильнейшим вратарем в НХЛ
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский хоккеист Игорь Шестеркин является сильнейшим вратарем в НХЛ на данный момент, потому он достоин самого дорогого контракта в истории лиги. Об этом заявил хоккейный агент Алексей Дементьев. По его словам, таким достижением спортсмен пробивает дорогу для молодых вратарей.


«Шестеркин, по-настоящему, является сильнейшим вратарем на текущий момент в НХЛ. Игорь достоин такого контракта. Я очень рад, что он его заключил на такой долгий срок и с такой структурой — просто молодец. Поэтому он пробивает дорогу для остальных наших молодых вратарей, которые растут в России или подписали новые контракты», — рассказал агент в интервью Metaratings.ru.
Напомним, российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин договорился с клубом о продлении контракта на 8 лет со средней годовой зарплатой в 11,5-12 миллионов долларов, что делает его самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ. Прошлый рекорд принадлежал голкиперу «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайсу, который получал за сезон около 10,5 миллионов долларов.

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#нхл
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На старт мандаринового забега в Королёве вышли около 300 участников
09 декабря 2024, 12:05

Фото: пресс-служба администрации г. о. Королёв

Около 300 человек стали участниками мандаринового забега, прошедшего в минувшие выходные в Королёве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Весёлый и вкусный предновогодний забег организовал городской молодёжный центр «Космос» в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Мероприятие началось с разминки у эко-сцены. Там собрались около 300 любителей бега из Королёва и соседних городов. Вместе с волонтёрами они станцевали под энергичную музыку. Затем участники забега вышли на старт и пробежали по общественному пространству с новогодними огнями», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, в этом году самому молодому участнику было полгода. Его привели родители, и вместе с ними он проехал весь путь в коляске. На финише участников забега угощали мандаринами и горячим безалкогольным глинтвейном.

Забег проводился в Королёве в третий раз и уже стал семейным. Всего же в муниципалитете в рамках губернаторского проекта запланировано более 300 новогодних мероприятий.

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Президент MMA World Дроздов: в 2025 году покажем всем, что у спорта нет границ
09 декабря 2024, 11:57

Фото: iStock/maria zheleznova

Президент MMA World Виктор Дроздов заявил, что в 2025 году его организация покажет миру, что спорт не имеет границ. По его словам, определяющим событием для учреждения MMA World стал отказ от приглашения россиян на международные турниры.
«Нас перестали приглашать на международные турниры, а через два года предложили выступить, но без флага и гимна. Со мной связался лично президент IMMAF Керрит Браун, но я ответил на его предложение категоричным отказом. У нас есть родина, у нас есть Россия. И мы будем соревноваться исключительно с триколором. Данное решение было принято единогласно по итогам собрания членов федерации, президиума», — пояснил он в интервью RT.
Тем временем возвращение российских спортсменов на международную арену своей главной задачей как советника министра спорта РФ назвал комментатор и журналист Дмитрий Губерниев. В беседе с Metaratings.ru он отметил, что у него есть связи с людьми на Западе, которые формируют общественную повестку.
«Самое главное – это возвращение российских спортсменов на международную арену. У меня тоже есть контакт с коллегами, которые формируют общественное мнение на Западе», — рассказал Губерниев.
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#мнение
#интервью
#рф
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Терещенко назвал проблемы СКА в текущем сезоне КХЛ
Терещенко: у петербургского СКА в обороне бардак
09 декабря 2024, 11:15

Фото: iStock/JohnAlexandr

Бывший нападающий сборной России по хоккею Алексей Терещенко оценил игру петербургского СКА в текущем сезоне КХЛ, сравнив клуб с другими участниками. По его словам, проблемой команды является «бардак в обороне».
«У СКА в обороне бардак. И команда по три матча могла не забивать. Было дело? Было. Любой команде нужен результат. СКА дает результат, но вопрос какой. И вопрос, как команда его добивается. «Локомотив» и «Трактор» идут выше, а СКА располагается ниже. Вот вам и ответ», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и обладатель бомбардирского рекорда канадец Уэйн Гретцки будут присутствовать на играх российского нападающего Александра Овечкина, когда тот забросит 890 шайбю
Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн и нынешний обладатель бомбардирского рекорда канадец Уэйн Гретцки начнут сопровождать российского нападающего Александра Овечкина, когда он забросит 890 шайб.

Рекорд Гретцки, некогда считавшийся вечным, составляет 894 шайбы. Беттмэн и сам канадец, прозванный за выдающиеся хоккейные достижения Великим, собираются присутствовать при покорении россиянином голевого достижения. Очевидно, они допускают, что Овечкину по силам забросить и четыре шайбы в одной игре.

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#рекорд
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#нхл
#хоккей
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Биатлонистки из Подмосковья выиграли призовые места в масс-старте на этапе Кубка России
09 декабря 2024, 10:13

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Представительницы Московской области Анастасия Халили и Полина Шевнина выиграли золотую и бронзовую награды в женском масс-старте на 12 километров, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Анастасия Халили допустила четыре промаха на огневых рубежах, но это не помешало ей показать лучшее время гонки. Второе место заняла Светлана Миронова из Свердловской области, которая допустила два промаха и отстала от победительницы на 8,6 секунды.

Замкнула тройку призёров Полина Шевнина. На четвёртом огневом рубеже спортсменка допустила три промаха и отставала от лидера более чем на 25 секунд. Однако Полине удалось сократить отставание до 12,9 секунды и занять третье место.

Женский масс-старт на 12 километров прошёл 8 декабря в Ханты-Мансийске в рамках второго этапа Кубка России по биатлону. Турнир проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
#турнир
#медаль
#соревнования
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Подмосковная бобслеистка стала победительницей первенства России
09 декабря 2024, 09:56

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсменка из Московской области Нина Клименко завоевала золотые и серебряные медали на первенстве России по бобслею среди юниоров и юниорок до 21 года, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Девушка заняла первое место в соревнованиях двухместных экипажей, выступая вместе с Алёной Анисимовой из Республики Башкортостан. Второе место заняли представительницы Москвы, а бронзовая медаль досталась тандему из Краснодарского края.

Кроме того, бобслеистка из Подмосковья выиграла серебряную медаль в дисциплине «монобоб», уступив москвичке Софии Степушкиной.

Первенство России по бобслею среди юниоров и юниорок до 21 года проходило с 1 по 7 декабря в Сочи. Турнир был организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#медаль
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В Кашире прошёл праздник в честь 15-летия Федерации бокса и кикбоксинга
09 декабря 2024, 09:24

Пресс-служба администрации г.о. Кашира

В городском округе Кашира прошел масштабный спортивный праздник, посвященный 15-летию Федерации бокса и кикбоксинга Каширы (ФБКК), сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Почетными гостями мероприятия стали глава округа Михаил Шувалов, боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, чемпион мира по боксу по версии WBA Федор Чудинов, многократный победитель чемпионатов России и мировых турниров по кикбоксингу Александр Липовой, обладатель двух орденов мужества Алексей Кузьмин и депутат Совета депутатов Дагестана Хабиб Магомедов.

Как отметил президент ФБКК и депутат Совета депутатов Каширы Евгений Пешков, спортивный турнир организован в поддержку участников СВО. Кроме того, оно направлено на популяризацию здорового образа жизни и развитие культуры боевых искусств в регионе.

На ринге состоялись поединки между боксёрами из Каширы и приглашёнными спортсменами. Зрители также смогли попробовать свои силы на ринге.
«В сегодняшних соревнованиях не было проигравших. Все, кто вышел на ринг сегодня, — победители», — отметил Пешков.
В мероприятии приняли участие кавер-группировка «Оркестр Че Гевары», ROBBYL, Самуэль.

Пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#турнир
#кашира
#подмосковье
#спорт
#спортсмены
#соревнования
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Глава UFC Уайт извинился перед Волковым за судей, лишивших его победы
08 декабря 2024, 11:42

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

Глава UFC Дэйна Уайт посчитал несправедливым решение судей отдать победу французу Сирилу Гану в поединке с российским бойцом Александром Волковым. После боя руководитель организации принёс россиянину извинения.
Об этом сам Уайт рассказал на пресс-конференции, сообщает «Матч ТВ». Матч проходил в равной борьбе, но в финальном раунде было заметно преимущество Волкова. Однако судьи раздельным решением отдали победу его сопернику. Зрители встретили объявление решения арбитров недовольным гулом.

«Вы видели, что случилось после поединка. Вы слышали гул толпы. Я подошел к Волкову после боя и принес извинения», — сказал Дэйна Уайт.

Он подчеркнул, что считает настоящим победителем боя Александра. На профессиональном уровне 36-летний российский боец провёл 49 боёв, в которых одержал 38 побед.

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#победа
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Shot: у экс-тренера сборной России по футболу Игнатьева нашли рак
08 декабря 2024, 11:40

Борис Игнатьев (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)

У бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева обнаружили онкологию, сообщил Телеграм-канал SHOT.
По информации источника, бывший главный тренер сборной России по футболу обратился к медицинским работникам с жалобами на сильную одышку и боли. Сотрудники медучреждения обнаружили у Бориса Игнатьева новообразование в желудке. Отмечалось, у 84-летнего экс-тренера сильные проблемы с сердцем. Мужчине назначили терапию из-за кардиомиопатии.

Ранее Борис Игнатьев отмечал, что нужно снова возрождать величие российского футбола, а задачей Российского Футбольного Союза он назвал поиск квалифицированных соперников для игры на высоком уровне.

Борис Игнатьев возглавлял сборную Российской Федерации в период с 1996 по 1998 год. Ещё он трудился в киевском «Динамо» и некоторых российских клубах. Под руководством тренера юношеская сборная СССР одержала победу на чемпионате Европы в 1988 году.

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#тренер
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#сотрудники
#медучреждения
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«Зенит» проиграл «Акрону» в матче РПЛ, Артем Дзюба забил победный гол
07 декабря 2024, 19:55

Артем Дзюба (Фото: РИА Новости/ Алексей Даничев)

Тольяттинский «Акрон» победил петербургский «Зенит» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщило издание «Лента.ру».
Футбольный матч прошёл на стадионе «Санкт-Петербург» и завершился со счетом 2:1 в пользу «Акрона». Полузащитник тольяттинского футбольного клуба Стефан Лончар забил первый мяч на десятой минуте. На 21-й минуте счет сравнял хавбек Андрей Мостовой. На 40-й минуте «Акрон» начал снова лидировать из-за нападающего Артема Дзюбы.

После18 матчей «Зенит» остается промежуточным лидером Российской премьер-лиги. У ФК 39 очков. «Акрон» — новичок РПЛ и находится на девятом месте — он набрал 22 очка.

Футбольный матч — последний для обеих команд в 2024 году. 19-й тур Российской премьер-лиги пройдёт в марте 2025-го.

Ранее сообщалось, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и нынешний обладатель бомбардирского рекорда канадец Уэйн Гретцки будут сопровождать российского нападающего Александра Овечкина, когда он забросит 890 шайб.

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