Эксперт объяснил, почему Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем НХЛ

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Российский хоккеист Игорь Шестеркин является сильнейшим вратарем в НХЛ на данный момент, потому он достоин самого дорогого контракта в истории лиги. Об этом заявил хоккейный агент Алексей Дементьев. По его словам, таким достижением спортсмен пробивает дорогу для молодых вратарей.
«Шестеркин, по-настоящему, является сильнейшим вратарем на текущий момент в НХЛ. Игорь достоин такого контракта. Я очень рад, что он его заключил на такой долгий срок и с такой структурой — просто молодец. Поэтому он пробивает дорогу для остальных наших молодых вратарей, которые растут в России или подписали новые контракты», — рассказал агент в интервью Metaratings.ru.Напомним, российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин договорился с клубом о продлении контракта на 8 лет со средней годовой зарплатой в 11,5-12 миллионов долларов, что делает его самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ. Прошлый рекорд принадлежал голкиперу «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайсу, который получал за сезон около 10,5 миллионов долларов.
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