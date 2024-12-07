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Российский голкипер станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ

ESPN: вратарь Шестеркин станет самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ
Фото: iStock/vchal

Фото: iStock/vchal

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин договорился о подписании нового контракта и станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает ESPN.


«Нью-Йорк Рейнджерс» и вратарь Игорь Шестеркин договорились о продлении контракта на 8 лет. Средняя годовая зарплата составит от 11,5 до 12 миллионов долларов», — говорят инсайдеры издания.

Общая сумма восьмилетнего контракта составляет 92 миллиона долларов. Он вступит в силу с сезона-2025/26. Прошлый рекорд принадлежал голкиперу «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайсу, который получал за сезон порядка 10,5 миллионов долларов.

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#зарплата
#хоккей
#нхл
ЦСКА намерен удержать Файзуллаева более дорогим контрактом
06 декабря 2024, 23:51

Фото: iStock/gorodenkoff

ЦСКА намерен удержать в своей команде полузащитника Аббосбека Файзуллаева. Как сообщает Metaratings.ru, футболисту сборной Узбекистану собираются предложить более дорогой контракт.
Как отмечается, нынешний договор Файзуллаева с ЦСКА заключен до 30 июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивают в 6 миллионов евро. Узбекистанский игрок попал в ЦСКА в 2023 году, когда московский клуб перевел за него «Пахтакору» полмиллиона евро.

Ранее сообщалось, что ФИФА наложила на ЦСКА трансферный бан по делу нигерийца Чидеры Эджуке и нидерландского «Херенвена». Московский клуб обязали выплатить 3 млн евро, но перевод оказался затруднителен из-за санкций. Несмотря на различные предложения ЦСКА о выходе из сложившейся ситуации, ФИФА решила наложить на него трансферный запрет.

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#договор
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#запрет
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Губерниев рассказал, как зимняя пауза отразится на «Краснодаре»
Губерниев: вряд ли зимняя пауза ослабит команду «Краснодара»
06 декабря 2024, 23:39

Фото: iStock/Andreyuu

Команду «Краснодара» лихорадит, она нестабильна, но зимняя пауза вряд ли ослабит клуб. Об этом заявил комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев. По его словам, с похожей ситуацией сейчас сталкиваются все команды.
«Да, команда нестабильна, и её сильно лихорадит. Но вы посмотрите: а кто у нас стабилен? Как было по классике: «А кто не пьёт? Назови!» А кто стабилен? Назови! Все подряд команды теряют очки со всеми подряд, и «Зенит» тоже. Поэтому я не думаю, что «Краснодар» после паузы станет слабее», — приводит Metaratings.ru слова Губерниева.
Обозреватель также подчеркнул, что при таком раскладе будет лишь интереснее наблюдать за концовкой чемпионата, так как она будет максимальной драматичной, как и в 2023 году.

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#очки
#краснодар
#футбол
#спорт
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Стало известно, как повлияет на ЦСКА трансферный бан от ФИФА
Канчельскис: ЦСКА нужно разобраться с баном ФИФА, если клуб хочет первое место
06 декабря 2024, 23:31

Фото: iStock/FotografieLink

Если ЦСКА хочет бороться за первое место, то клубу следует разобраться с трансферным баном, который наложила ФИФА по делу нигерийца Чидеры Эджуке и нидерландского «Херенвена» после невыплаченных 3 млн евро из-за санкций. Об этом заявил бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис. По его словам, вполне возможен сценарий, при котором в клубе произойдут изменения.
«Зачем сейчас ЦСКА кого-то продавать? Мы же не играем в еврокубках. Ну наложили бан и наложили. Вспомним о нем, когда наши команды допустят до еврокубках. Теперь ЦСКА не может приобрести новичков, но об этом надо думать руководителям. Возможно, в ближайшее время в клубе произойдут изменения. Если ЦСКА хочет бороться за первое место, то команде надо думать об этом бане и принимать какие-то меры», — поделился футболист в беседе с Metaratings.ru.
Тем временем в подмосковных «Химках» прокомментировали похожую ситуацию, которая сложилась у них из-за долга перед шведским полузащитником Бесардом Сабовичем. Как рассказал пресс-атташе клуба Евгений Дзичковский в комментарии для «Газеты.Ru», «Химки» уже подали апелляцию на трансферный бан.
«Вы знаете, сейчас банковские переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, это замедляет решение финансовых вопросов. Юристы клуба в диалоге с представителями игрока, вопрос в процессе. Какие-либо дополнительные санкции на клуб не накладывались», — пояснил он.
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#санкции
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Подмосковные фигуристы завоевали пять медалей Всероссийских соревнований
06 декабря 2024, 20:42

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фигуристы из Подмосковья привезли пять медалей с Всероссийских соревнований на призы олимпийского чемпиона Фёдора Климова, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. В их копилке – два золота, серебро и две бронзы.
«В танцах на льду первое место по программе кандидатов в мастера спорта занял дуэт Марии Фефеловой и Артёма Валова. Второе золото в этой дисциплине команде принёс Максим Некрасов в паре с московской спортсменкой Василисой Кагановской по программе мастеров спорта», – уточнили в ведомстве.
В одиночном катании среди женщин серебряным призёром стала Дарья Третьякова. У юношей бронзовые награды выиграли Борис Татаров и Даниил Шарков по программе кандидатов в мастера спорта и первого разряда соответственно.

Как отметили в министерстве, все спортсмены – воспитанниками подмосковного училища олимпийского резерва №1. Третьякова также представляет школу фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Турнир проходил в Сочи. Участие в нём приняли 150 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Московской, Свердловской и Ростовской областей, а также Ставропольского края.

Всероссийские соревнования по фигурному катанию на призы олимпийского чемпиона Фёдора Климова» – традиционный турнир, проходящий в конце года. В нём участвуют спортсмены, имеющие первый спортивный разряд, кандидаты в мастера и мастера спорта.

Соревнования организованы в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#московская область
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Купатадзе рассказал, как вратарю забивать голы
Купатадзе: вратарю нужно отрабатывать штрафные и угловые, чтобы забивать голы
06 декабря 2024, 18:14

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший вратарь сборной Грузии по футзалу (мини-футболу) и команды «Газпром-Югра» Звиад Купатадзе, известный своими голами в роли голкипера, рассказал, как вратарю научиться забивать мячи. По его словам, для этого следует начать отрабатывать различные сценарии игры — пенальти, штрафные и угловые.
Он подчеркнул, что основное правило — понять, что футбол и футзал — это разные вещи. В большом футболе, отметил Купатадзе, вратари забивают редко.
«Но есть такие уникальные примеры как бразилец Рожериу Сени. На его счету 131 гол в профессиональной карьере! <…> Чтобы достичь такого результата, вратарю надо отрабатывать разные игровые ситуации - пенальти, штрафные, угловые. Помимо этого, вратарь должен обладать доверием тренера, а также авторитетом в команде, чтобы у игроков не возникало разногласий», — поделился он советом в беседе с «РБ Спорт».
Купатадзе вспомнил, как в юности тренер разрешил ему бить ему штрафные и пенальти, а потом поспорил с другим тренером на ящик водки, что он сможет забить гол.
«И не прогадал, потому что я действительно забил», — похвалился спортсмен.
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#спортсмен
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Подмосковная сноубордистка Мулендеева выиграла медаль на этапе Кубка России
06 декабря 2024, 17:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Полина Мулендеева из Московской области завоевала бронзовую медаль на втором этапе Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Представительница Подмосковья Полина Мулендеева стала третьей в дисциплине «параллельный слалом-гигант» среди женщин. Золотую медаль завоевала спортсменка из Москвы, а на вторую ступень пьедестала почёта поднялась сноубордистка из Алтайского края», — говорится в сообщении.
Первый и второй этапы Кубка России по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом-гигант» проходят в Миассе, соревнования стартовали 3 декабря и завершаются сегодня, 6 декабря. Участниками соревнований стали свыше 85 спортсменов из разных регионов страны.

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#минспорта мо
#награда
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Подмосковная биатлонистка Зырянова впервые выиграла этап Кубка России
06 декабря 2024, 17:37

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Анастасия Зырянова из Московской области завоевала свою первую золотую медаль в женском спринте на 7,5 км. в рамках второго этапа Кубка России по биатлону. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Подмосковная спортсменка не допустила на огневых рубежах ни одного промаха, а дистанцию преодолела за 21 минуту 50,7 секунды. При этом она опередила соперниц из Ямало-Ненецкого автономного округа и Новосибирской области.
«Это моя лучшая гонка в карьере, первая победа на Кубке России. Надеюсь, что лучшие гонки ещё ждут меня. Сегодня перед выходом на трассу тренер сказал мне, что сегодня как раз мои погодные условия. Так и вышло. Начало сезона выдалось очень тяжёлым, но в этом году мне удаётся набирать форму от гонки к гонке. Думаю, что к концу сезона удастся ещё добавить», – поделилась Зырянова.
Победа в спринте позволила биатлонистке попасть в топ-10 общего зачёта Кубка страны.

Второй этап Кубка России по биатлону проходит с 6 по 8 декабря в Ханты-Мансийске. Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорт мо
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#московская область
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#спортсмены
#кубок россии
#медаль
#награда
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Бриггс оценил грядущий бой Бетербиева против Бивола
Бриггс: бой Бетербиева против Бивола будет непростым
06 декабря 2024, 17:19

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Двукратный чемпион мира Шеннон Бриггс заявил, что грядущий бой Артура Бетербиева против Дмитрия Бивола будет непростым. По его мнению, чтобы получить титул и дать достойный реванш, Бивол должен забрать не меньше восьми раундов.
«Непростое противостояние. Бой будет таким же, но только, чтобы получить титул, Бивол должен забрать себе как минимум восемь-девять раундов. И завершить бой должен уверенно. <…> Кто одержит победу? Сложно сказать. Очень сложно. Я не знаю. Не могу сказать. Очень сложно прогнозировать. Лично я считаю, что в первом поединке победу одержал Бивол. Но сейчас сказать сложно», — поделился Бриггс в беседе с RT.
Тем времнем боец лиги «Наше Дело» Мухаммед Эминов поделился своими ожиданиями от другого ожидаемого боя — Ислама Махачева против Армана Царукяна. В разговоре с «РБ Спорт» он отметил, что дагестанец будет фаворитом в этом поединке.
«Посмотрите, через какие бои прошел Ислам. Он на другом уровне ментально и физически. <…> Я не знаком с Арманом, это хороший парень. Не хочу, чтобы он обижался, но вообще не вижу у него шансов в бою с Махачевым. Скорее всего, Ислам его удосрочит», — пояснил Эминов.
Боец добавил, что Царукян при этом «очень хорош» и станет чемпионом после ухода Махачева.

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Стало известно, когда российские фигуристы вернутся на международную арену
Сихарулидзе: российские фигурное катание скоро вернется на международную арену
06 декабря 2024, 16:59

Фото: iStock/KinoMasterskaya

Российское фигурное катание скоро вернется на международную арену. Уверенность в этом выразил и.о. президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе. По его мнению, в ISU видят любовь россиян к этому виду спорта и как они способствуют его развитию вопреки изоляции.
«Если говорить про мои внутренние ощущения, уверен, что российское фигурное катание скоро вернется на международную арену. К этому есть определенные предпосылки. <…> Вся мировая история фигурного катания неразрывно связана с русскими. <…> Это огромная работа нескольких предыдущих десятилетий, которую, что радует, наши западные коллеги способны по достоинству оценить», — поделился Сихарулидзе в интервью RT.
Тем временем двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев с меньшим оптимизмом относится к перспективе допуска российских биатлонистов к международным соревнованиям. В беседе с Metaratings.ru он заявил, что в FIS и IBU руководят оголтелые русофобы, которые не терпят Россию и всего, что с ней связано.
«FIS и IBU – две федерации, которые последними вернут наших спортсменов на международные соревнования. Они до последнего будут упираться, лишь бы нагадить нам. <…> FIS и IBU думали, что убьют наш спорт, но этого не произошло и никогда не произойдет», — подчеркнул спортсмен.
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