Российский голкипер станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ

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Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин договорился о подписании нового контракта и станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает ESPN.
«Нью-Йорк Рейнджерс» и вратарь Игорь Шестеркин договорились о продлении контракта на 8 лет. Средняя годовая зарплата составит от 11,5 до 12 миллионов долларов», — говорят инсайдеры издания.
Общая сумма восьмилетнего контракта составляет 92 миллиона долларов. Он вступит в силу с сезона-2025/26. Прошлый рекорд принадлежал голкиперу «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайсу, который получал за сезон порядка 10,5 миллионов долларов.
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