Терещенко назвал проблемы СКА в текущем сезоне КХЛ

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Бывший нападающий сборной России по хоккею Алексей Терещенко оценил игру петербургского СКА в текущем сезоне КХЛ, сравнив клуб с другими участниками. По его словам, проблемой команды является «бардак в обороне».
«У СКА в обороне бардак. И команда по три матча могла не забивать. Было дело? Было. Любой команде нужен результат. СКА дает результат, но вопрос какой. И вопрос, как команда его добивается. «Локомотив» и «Трактор» идут выше, а СКА располагается ниже. Вот вам и ответ», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.Ранее стало известно, что комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и обладатель бомбардирского рекорда канадец Уэйн Гретцки будут присутствовать на играх российского нападающего Александра Овечкина, когда тот забросит 890 шайбю
Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн и нынешний обладатель бомбардирского рекорда канадец Уэйн Гретцки начнут сопровождать российского нападающего Александра Овечкина, когда он забросит 890 шайб.
Рекорд Гретцки, некогда считавшийся вечным, составляет 894 шайбы. Беттмэн и сам канадец, прозванный за выдающиеся хоккейные достижения Великим, собираются присутствовать при покорении россиянином голевого достижения. Очевидно, они допускают, что Овечкину по силам забросить и четыре шайбы в одной игре.
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