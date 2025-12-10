Елена Радионова назвала фаворитов чемпионата России по фигурному катанию

10 декабря 2025, 12:02

Фото: iStock/Екатерина Кузнецова

Бронзовый призёр чемпионата мира Елена Радионова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 18 по 22 декабря.





По её словам, фаворитами в своих дисциплинах являются Пётр Гуменник и Аделия Петросян. Радионова подчеркнула, что оба фигуриста должны показать чистые прокаты и лучшие выступления сезона, поскольку это последняя проверка перед Олимпийскими играми 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (6–22 февраля).





«Петя на Гран-при показал высший уровень, но ему есть куда прибавлять. Тем более, он поехал на стажировку к Арутюняну. Рафаэль Владимирович — очень хороший тренер, он может полезными советами помочь Петру развиваться. Для Петросян начало сезона было сложным, но надеюсь, что к чемпионату России она подойдёт в лучшей форме», — отметила Радионова в беседе с Metaratings.ru.