Елена Радионова назвала фаворитов чемпионата России по фигурному катанию
Бронзовый призёр чемпионата мира Елена Радионова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 18 по 22 декабря.
По её словам, фаворитами в своих дисциплинах являются Пётр Гуменник и Аделия Петросян. Радионова подчеркнула, что оба фигуриста должны показать чистые прокаты и лучшие выступления сезона, поскольку это последняя проверка перед Олимпийскими играми 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (6–22 февраля).
«Петя на Гран-при показал высший уровень, но ему есть куда прибавлять. Тем более, он поехал на стажировку к Арутюняну. Рафаэль Владимирович — очень хороший тренер, он может полезными советами помочь Петру развиваться. Для Петросян начало сезона было сложным, но надеюсь, что к чемпионату России она подойдёт в лучшей форме», — отметила Радионова в беседе с Metaratings.ru.
Фигуристы ранее выиграли квалификационный олимпийский турнир в Пекине, обеспечив себе путёвку на Игры-2026. Радионова подчеркнула, что для успеха Петросян необходимо включить минимум четвертные прыжки и показать максимум той программы, которую она умеет выполнять.