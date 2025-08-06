Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России за долг перед ФНС

06 августа 2025, 10:57

Mash на спорте: Исинбаевой заблокировали банковские счета в России

Елена Исинбаева (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Легкоатлетке Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в РФ за долг в 283 тысячи рублей перед Федеральной налоговой службой. Об этом пишет Telegram-канал Mash на спорте.