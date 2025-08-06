Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России за долг перед ФНС
Легкоатлетке Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в РФ за долг в 283 тысячи рублей перед Федеральной налоговой службой. Об этом пишет Telegram-канал Mash на спорте.
Во вторник, 5 августа, налоговая ограничила доступ к трем счетам Исинбаевой, привязанным к ее ИП из-за задолженности, которую спортсменка очень медленно погашает.
В конце июня Исинбаевой уже запрещали пользоваться счетами в трёх банках. Тогда ее долг составлял 818 тыс. рублей.
В начале июля спортсменка выплатила 514 тыс. рублей, и ей вернули доступ. Олимпийская чемпионка покинула РФ в 2023 году. В настоящее время она проживает в Испании и называет себя человеком мира.
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