Эменике: в «Спартаке» за Карпина держалась вся команда, он вселял уверенность
Экс-футболист столичного «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал о роли Валерия Карпина в российском этапе его карьеры.
Эменике назвал Карпина прекрасным тренером и признался, что он играл для него роль отца.
«Когда я только пришел в «Спартак», он дал мне шанс, чтобы я мог показать себя. Я не мог забить в первых восьми матчах за клуб, но он вселил в меня уверенность — и я стал забивать. Он отличный человек, за него держалась вся команда. Он просто фантастический», — подчеркнул бывший футболист московского «Спартака» в беседе с Metaratings.ru.
Эменике выступал за «Спартак» под руководством Карпина с 2011-го по 2013 год. В составе «красно-белых» спортсмен стал серебряным призером чемпионата России.
Сейчас Карпин — главный тренер сборной России. 6 июня российская национальная команда проведет BetBoom товарищеский матч против сборной Нигерии.