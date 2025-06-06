Эменике: в «Спартаке» за Карпина держалась вся команда, он вселял уверенность

06 июня 2025, 16:03

Фото: iStick/ Dziurek

Экс-футболист столичного «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал о роли Валерия Карпина в российском этапе его карьеры.





Эменике назвал Карпина прекрасным тренером и признался, что он играл для него роль отца.





«Когда я только пришел в «Спартак», он дал мне шанс, чтобы я мог показать себя. Я не мог забить в первых восьми матчах за клуб, но он вселил в меня уверенность — и я стал забивать. Он отличный человек, за него держалась вся команда. Он просто фантастический», — подчеркнул бывший футболист московского «Спартака» в беседе с Metaratings.ru.