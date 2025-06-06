Капитан «Торпедо» Нетфуллин может перейти в «Факел» из-за конфликта с тренером
Полузащитник и капитан московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин близок к переходу в воронежский «Факел», за который ранее выступал на правах аренды из ЦСКА. Как сообщает Metaratings.ru, 32-летний хавбек дал принципиальное согласие на трансфер.
Причиной возможного ухода игрока стали натянутые отношения с главным тренером «черно-белых» Олегом Кононовым. После конфликта в раздевалке футболист перестал появляться в основном составе. Он также не всегда выходил на замены.
Помимо «Факела», заполучить его хотят «Оренбург» и «Балтика». Однако первый вариант все же более вероятен. В минувшем первенстве Равиль Нетфуллин провел 31 матч, забил шесть голов и отдал столько же голевых передач. В 2024 году он стал лучшим игроком ФНЛ.
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