Капитан «Торпедо» Нетфуллин может перейти в «Факел» из-за конфликта с тренером

06 июня 2025, 15:19

Фото: iStock/Rafa Jodar

Полузащитник и капитан московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин близок к переходу в воронежский «Факел», за который ранее выступал на правах аренды из ЦСКА. Как сообщает Metaratings.ru, 32-летний хавбек дал принципиальное согласие на трансфер.