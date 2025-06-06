Представители Мартирены просят комиссию в 2,5 млн евро за его переход в «Спартак»
Представители Гастона Мартирены, игрока аргентинского клуба «Расинг», просят у московского «Спартака» комиссию в размере около 2,5 миллиона евро за трансфер футболиста.
Как стало известно изданию Metaratings, «Расингу» сейчас необходимо согласовать продажу Мартирены с его бывшим клубом – уругвайским «Ливерпулем», который владеет 30% прав на игрока.
«Спартак» же продолжает рассматривать других кандидатов на позиции правого защитника.
Гастон Мартирена выступает за «Расинг» с июля 2023 года. На его счету 74 матча за аргентинский клуб, в ходе которых он забил девять голов и совершил 13 результативных передач.
Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет пять миллионов евро, однако «Расинг» требовал от «Спартака» 11-12 миллионов евро.
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