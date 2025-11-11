Эмоциональное поведение Станковича связано с его возможным уходом из клуба

11 ноября 2025, 13:50

Фото: iStock/Alones Creative

Эмоциональное поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича может быть связано с его возможным уходом из клуба. Об этом заявил бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин.





В беседе с Metaratings.ru он отметил, что несмотря на успешные результаты команды в последних матчах, поведение сербского специалиста вызывает вопросы.





«Главный тренер «Спартака» не может так себя вести. Я понимаю: эмоции, но это уже регулярная истерия. Я знаю Деяна как прекрасного игрока и достаточно молодого специалиста со своими идеями. Из его выходок я делаю вывод: он знает, что уже уволен, поэтому есть такая защитная реакция», — уточнил бывший игрок.