Эмоциональное поведение Станковича связано с его возможным уходом из клуба
Эмоциональное поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича может быть связано с его возможным уходом из клуба. Об этом заявил бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин.
В беседе с Metaratings.ru он отметил, что несмотря на успешные результаты команды в последних матчах, поведение сербского специалиста вызывает вопросы.
«Главный тренер «Спартака» не может так себя вести. Я понимаю: эмоции, но это уже регулярная истерия. Я знаю Деяна как прекрасного игрока и достаточно молодого специалиста со своими идеями. Из его выходок я делаю вывод: он знает, что уже уволен, поэтому есть такая защитная реакция», — уточнил бывший игрок.Гасилин подчеркнул, что в последнее время «Спартак» демонстрирует хороший уровень игры, а Станкович использует смелые тактические решения. Однако постоянные срывы и вспышки раздражения, по его мнению, выдают внутреннее напряжение тренера.
После 15 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в таблице, набрав 25 очков. Следующий матч команда проведёт 22 ноября против ЦСКА на своём поле.