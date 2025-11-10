«Сбрею усы за чемпионство»: защитник «Ростова» поставил условие для перемен во внешности
Илья Вахания пообещал сбрить усы, если «Ростов» выиграет чемпионат России
Защитник футбольного клуба «Ростов» Илья Вахания рассказал, при каком условии готов расстаться со своими фирменными усами.
В интервью «РБ Спорт» игрок признался, что сделает это только в одном случае — если его команда станет чемпионом России.
«Если «Ростов» откажется выше «Динамо» — не сбрею усы. Что должно произойти, чтобы сбрил? Ничего. Нет, не сбрею. Чемпионство «Ростова»? Да, хорошо. Если станем чемпионами — сбрею усы», — заявил Вахания.После 15 туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» занимает девятое место в таблице, имея в активе 18 очков. Свой следующий матч команда проведёт 23 ноября против «Крыльев Советов» в Самаре.