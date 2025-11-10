«Сбрею усы за чемпионство»: защитник «Ростова» поставил условие для перемен во внешности

10 ноября 2025, 21:45

Илья Вахания пообещал сбрить усы, если «Ростов» выиграет чемпионат России

Илья Вахания (Фото: Instagram* / @thevaxa)

Защитник футбольного клуба «Ростов» Илья Вахания рассказал, при каком условии готов расстаться со своими фирменными усами.





В интервью «РБ Спорт» игрок признался, что сделает это только в одном случае — если его команда станет чемпионом России.



