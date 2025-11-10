Достижения.рф

«Сбрею усы за чемпионство»: защитник «Ростова» поставил условие для перемен во внешности

Илья Вахания пообещал сбрить усы, если «Ростов» выиграет чемпионат России
Илья Вахания (Фото: Instagram* / @thevaxa)

Защитник футбольного клуба «Ростов» Илья Вахания рассказал, при каком условии готов расстаться со своими фирменными усами.



В интервью «РБ Спорт» игрок признался, что сделает это только в одном случае — если его команда станет чемпионом России.

«Если «Ростов» откажется выше «Динамо» — не сбрею усы. Что должно произойти, чтобы сбрил? Ничего. Нет, не сбрею. Чемпионство «Ростова»? Да, хорошо. Если станем чемпионами — сбрею усы», — заявил Вахания.


После 15 туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» занимает девятое место в таблице, имея в активе 18 очков. Свой следующий матч команда проведёт 23 ноября против «Крыльев Советов» в Самаре.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0