Эракович: 17-летний нападающий «Зенита» Шилов станет звездой РПЛ

14 августа 2025, 18:24

Фото: iStock/gorodenkoff

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович заявил, что 17-летний нападающий петербургской команды Вадим Шилов станет будущей звездой российского футбола. Для этого ему нужно просто дать время.





В своем дебюте Шилов забил гол и заработал пенальти. Напомним, что нападающий сыграл в матче FONBET Кубка России против «Рубина». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Зенита».





«Шилов очень хороший футболист. Думаю, он станет будущей звездой российского футбола. Ему нужно дать время. Он с «Рубином» сыграл прекрасно и думаю, что сможет достичь уровня звезды РПЛ. Есть такой же потенциал как у Батракова и Кисляка? Сравнить можем их, но этого не знаю», — сказал Эракович в беседе с Metaratings.ru.