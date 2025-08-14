«Все будет решено»: Хоккеист Евгений Малкин прокомментировал встречу Путина с Трампом на Аляске

14 августа 2025, 18:08

Хоккеист Малкин: между Путиным и Трампом пройдет важная встреча

Евгений Малкин (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Российский хоккеист Евгений Малкин прокомментировал ближайшую встречу президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Своим мнением нападающий «Питтсбург» поделился в интервью телеканалу CNN.





Как сказал Малкин, он надеется на благоприятный итог переговоров, которые назвал важными. Спортсмен выразил надежду на решение всех существующих вопросов в процессе диалога двух президентов.





«Люди здесь, в России, любят хоккей, люди любят хоккей в США. Думаю, между Путиным и Трампом будет важная встреча. Надеюсь, что это будет хорошая встреча и все будет решено», — сказал Малкин.