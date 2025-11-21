Ерохин: РФС подбирает соперников для сборной России исходя из доступных вариантов

21 ноября 2025, 17:40

Фото: iStock/master1305

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал уровень соперников, с которыми национальная команда проводила BetBoom товарищеские матчи в 2025 году, и подчеркнул, что РФС формирует календарь, исходя из реальных возможностей.





В течение года сборная России провела десять товарищеских встреч, восемь из них – на домашних стадионах. Ещё два матча состоялись в Минске и Дохе.





«РФС выбирает соперников для сборной России исходя из возможностей. В этом году у сборной были и ниже уровнем команды, были и команды достаточно высокого уровня, с которыми интересно было сыграть. Сборная играет, что привлекает на стадион большое количество болельщиков. Это важно, так должно продолжаться до тех пор, пока сборная не вернется на международные соревнования», –отметил Ерохин Metaratings.ru в рамках открытия официального магазина «Зенита» в торговом центре «Галерея» в Петербурге.