Попов считает ЦСКА фаворитом в матче со «Спартаком»

21 ноября 2025, 17:21

Фото: iStock/Dziurek

Двукратный чемпион России Алексей Попов назвал ЦСКА фаворитом предстоящего матча 16-го тура РПЛ со «Спартаком». По его словам, армейцы сильнее психологически и стабильнее в игре.





После 15 туров ЦСКА с 33 очками занимает второе место в таблице РПЛ, уступая «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. «Спартак» с 25 очками располагается на шестом месте. Матч состоится 22 ноября в 16:45 по московскому времени.





«У них в команде всё спокойно и ровно, к тому же они выиграли предыдущий матч у «красно-белых». Не уверен, что отставка Станковича поможет «Спартаку» в этой игре. Всё осталось так, как было», — отметил Попов в беседе с Metaratings.ru.