Ерохин высказался о претендентах на чемпионство в РПЛ

28 августа 2025, 13:50

Ерохин заявил о тех же претендентах на чемпионство в РПЛ, что и в прошлом сезоне

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после победы над «Оренбургом» в групповом этапе Пути РПЛ FONBET Кубка России (5:3) заявил, что в текущем сезоне список претендентов на чемпионство в РПЛ вряд ли расширится.





По его словам, как и прежде, есть устойчивая группа команд, которые будут бороться за самые высокие места, и в этом сезоне, скорее всего, претенденты останутся теми же, что и год назад , пишет портал Metaratings.ru.



