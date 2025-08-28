Ерохин высказался о претендентах на чемпионство в РПЛ
Ерохин заявил о тех же претендентах на чемпионство в РПЛ, что и в прошлом сезоне
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после победы над «Оренбургом» в групповом этапе Пути РПЛ FONBET Кубка России (5:3) заявил, что в текущем сезоне список претендентов на чемпионство в РПЛ вряд ли расширится.
По его словам, как и прежде, есть устойчивая группа команд, которые будут бороться за самые высокие места, и в этом сезоне, скорее всего, претенденты останутся теми же, что и год назад , пишет портал Metaratings.ru.
«Краснодар» и ЦСКА – наши главные конкуренты? В каждом сезоне есть определённая группа команд, которые борются за самые высокие места. Думаю, претенденты на чемпионство будут те же, что в прошлом сезоне. Чемпионат длинный, посмотрим, как мы его пройдём», — сказал собеседник.После шести туров РПЛ «Зенит» занимает шестое место с девятью очками; лидирует «Краснодар» (15), за ним идут ЦСКА (14) и «Локомотив» (14). 30 августа команда Сергея Семака примет «Пари НН» — начало в 18:15 мск.