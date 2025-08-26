«Поставил ультиматумы»: Сергей Ташуев высказался о скандальном заявлении Дзюбы
Сергей Ташуев прокомментировал слова Дзюбы о необходимости усиления «Акрона»
Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Сергей Ташуев прокомментировал заявление нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы о возможном усилении состава команды. Поводом для высказывания Дзюбы стало поражение «Акрона» от ЦСКА (1:3) в шестом туре чемпионата России.
После матча Дзюба выразил мнение, что клубу необходимы трансферы для сохранения прописки в элитном дивизионе. В беседе с «Metaratings.ru» Ташуев призвал не драматизировать ситуацию. Он отметил, что футболисты имеют право на своё мнение, а пресса может искажать тональность высказываний из-за неточностей при публикации.
«Может быть, и Артём сказал это в шутку или с усмешкой, возможно, просто посоветовал. Не думаю, что Дзюба поставил какие-то ультиматумы. Просто подчеркнул, что да, неплохо было бы усилиться. И он не первый футболист, который высказывает подобные мысли», — сказал Сергей.После шести сыгранных туров «Акрон» из Тольятти находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.