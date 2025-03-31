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Бомбардир тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба «еще не проставился» за свой голевой рекорд в 31 мяч за национальную сборную. Об этом в беседе с Metaratings.ru рассказал защитник грозненского «Ахмата» Турпал-Али Ибишев.
«Ещё не проставился. После сезона всё сделает», — ответил спортсмен на вопрос о том, сдержал ли Дзюба свое обещание.
Товарищеский матч Россия-Гренада прошел в Москве 19 марта. Сборная России буквально разгромила соперника со счетом 5:0. Благодаря этой игре Дзюба получил звание лучшего бомбардира в истории национальной команды.
Сборную России не допускают до международных турниров после событий февраля 2022 года.
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