«Сложно найти время»: Тренер «Шанхай Шэньхуа» Веретенников — об идее матча сборных России и Китая

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Матч между сборными России и Китая был бы наверняка интересен и зрителям, и тренерам команд и самим футболистам. Но для проведения такой товарищеской игры сложно найти время в плотном международном графике.
Такое мнение в разговоре с порталом Metaratings.ru высказал один из лучших бомбардиров в истории советского и российского футбола, а ныне тренер китайской команды «Шанхай Шэньхуа» Олег Веретенников.
Он отметил, что сейчас российской национальной команде трудно искать достойных соперников для товарищеских игр именно потому, что ведущие футбольные дружины мира и так играют официальные матчи в паузы, зарезервированные ФИФА и УЕФА для сборных.
В этом году сборная России провела первую товарищескую игру против команды Гренады 19 марта, победив соперников со счётом 5:0. Следующую игра против сборной Замбии команда Валерия Карпина проведёт 26 марта.
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«Если футбольные федерации России и Китая договорятся провести между собой матч, то это будет неплохая интересная игра. Но у сборной КНР есть свои игры. Например, следующее окно на игры сборных у Китая уже расписано», — сказал экс-футболист.
Он отметил, что сейчас российской национальной команде трудно искать достойных соперников для товарищеских игр именно потому, что ведущие футбольные дружины мира и так играют официальные матчи в паузы, зарезервированные ФИФА и УЕФА для сборных.
В этом году сборная России провела первую товарищескую игру против команды Гренады 19 марта, победив соперников со счётом 5:0. Следующую игра против сборной Замбии команда Валерия Карпина проведёт 26 марта.
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Александр Бойцов