«Нет права на ошибку»: Защитник «Зенита» Чистяков — о последней трети чемпионата

Фото: istockphoto/Rost-9D
До финиша чемпионата МИР Российской премьер-лиги осталось девять туров. Настрой своей команды на решающие матчи оценил защитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Дмитрий Чистяков.
В разговоре с порталом Metaratings.ru футболист отметил, что турнир вступил в свою решающую фазу, и у каждого игрока в отдельности, как и у всей команды в целом, больше нет права на ошибку.
После 21 тура команда из города на Неве занимает в чемпионате РПЛ третье место, имея в своём активе 43 очка. Столько же баллов у московского «Спартака», который опережает «Зенит» по дополнительным показателям. Лидирует с 46 очками «Краснодар».
Читайте также:
Зимой игроком «Спартака» мог стать хавбек сборной Аргентины U23 Кристиан Медина
Ташуев оценил игроков «Ахмата» после вызова в сборную
SHOT: Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу
«Правильно говорят, что для нас следующие девять матчей — это девять финалов. Любой, кто бы это сказал, был бы прав. У всех игроков, у всего персонала от массажиста до главного тренера должны быть такие мысли», — сказал Чистяков.
После 21 тура команда из города на Неве занимает в чемпионате РПЛ третье место, имея в своём активе 43 очка. Столько же баллов у московского «Спартака», который опережает «Зенит» по дополнительным показателям. Лидирует с 46 очками «Краснодар».
Читайте также:
Зимой игроком «Спартака» мог стать хавбек сборной Аргентины U23 Кристиан Медина
Ташуев оценил игроков «Ахмата» после вызова в сборную
SHOT: Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу
Александр Бойцов