«Пользы нет»: Итальянский агент высказался о неудачном приобретении «Спартака»
Бывший агент «Спартака» раскритиковал игру Антона Заболотного
Бывший итальянский агент «Спартака» Франко Камоцци оценил летние трансферы команды и игру форварда Антона Заболотного.
В интервью «Metaratings.ru» Камоцци весьма нелестно высказался о Заболотном.
«Антон Заболотный — один из провальных трансферов команды. Пока он не приносит команде никакой пользы. Он может быть полезным, но пока не показывает свои лучшие качества», — заявил Франко.Форвард перешёл в «Спартак» из «Химок» летом 2025 года. 34-летний Заболотный провёл за красно-белых пять матчей в РПЛ, но не забил голов и не отдал голевых передач.
Ранее экс-голкипер «Зенита» Евгений Корнюхин раскритиковал истерику тренера «Спартака» Деяна Станковича.