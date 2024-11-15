Сёмин раскрыл, какие команды способны навязать борьбу лидерам РПЛ

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результаты Российской Премьер-Лиги после завершения первой половины чемпионата, отметив, что сейчас идёт интересная борьба между командами.
По его мнению, «Спартак», «Динамо» и ЦСКА могут навязать борьбу лидерам РПЛ.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру полузащитника Алексея Батракова в РПЛ, отметив, что спортсмен является хорошим профессионалом.
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«Борьба в РПЛ интересная. Есть не только три ведущие команды, но ещё и «Спартак», «Динамо», ЦСКА, которые могут подтянуться к лидерам и навязать им борьбу. Очень важный период будет между первым и вторым кругом, так как в нём начнётся большая и сложная подготовка ко второй части чемпионата. Кто её лучше проведёт, тот и будет претендовать на медали», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Сёмин.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру полузащитника Алексея Батракова в РПЛ, отметив, что спортсмен является хорошим профессионалом.
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Мелисса Тимофеева