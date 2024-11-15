Сёмин оценил игру Батракова В РПЛ

Алексей Батраков (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру полузащитника Алексея Батракова в РПЛ, отметив, что спортсмен является хорошим профессионалом.
«Батраков — это хороший молодой футболист, который помогает «Локомотиву», но пока рано говорить про него. Приятно видеть его лучшим бомбардиром РПЛ, но на короткой дистанции обсуждать Батракова нет смысла, лучше говорить на длинной дистанции. Молодёжь в каких-то моментах выстреливает, а в какие-то моменты пропадает. Когда мы увидим стабильную игру от Батракова на протяжении долгого времени, тогда можно будет обсуждать», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Сёмин.
Ранее футболист Максим Самородов заявил, что сборная Казахстана прогрессирует с каждым новым матчем.
Читайте также:
Самородов заявил о прогрессе сборной Казахстана
Джанашия назвал «Динамо» нестабильной командой
Тедеев назвал огорчившие его моменты в игре со «Спартаком»
Мелисса Тимофеева