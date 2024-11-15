Самородов заявил о прогрессе сборной Казахстана

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Футболист Максим Самородов заявил, что сборная Казахстана прогрессирует с каждым новым матчем.
Вместе с тем он выразил сожаление по поводу поражения от Австрии со счётом 0:2 в Лиге наций и отсутствие голов у сборной в текущем сезоне, отметив, что команда всё равно будет стараться и стремиться к результату.
Ранее вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Станислав Агкацев заявлял, что с детства мечтал стать частью сборной России, и теперь испытывает огромную радость по этому поводу.
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«Мы прогрессируем с каждым матчем и набираем ход. Всё будет хорошо. Дай Бог, забьём в матче против Норвегии. Будем стараться. Мы хорошо приняли всех дебютантов, ведь мы тоже были на их месте. Поздравляю ребят с дебютом. Почему не идут голы? Не могу ответить на этот вопрос. У нас просто нет моментов. Хочется забивать, но пока не идёт», – приводит Metaratings.ru со ссылкой на Meta-ratings.kz слова Самородова.
Ранее вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Станислав Агкацев заявлял, что с детства мечтал стать частью сборной России, и теперь испытывает огромную радость по этому поводу.
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