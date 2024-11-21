«Спартак» ожидает 20 тысяч зрителей на матч против «Локомотива»

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В ФК «Спартак» ожидают до 20 тысяч зрителей на матче против ФК «Локомотив» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдет в субботу, 23 ноября, и стартует в 18:00 по мск.
Об ожиданиях «Спартака» увидеть на трибунах во время матча с «Локомотивом» до 20 тысяч болельщиков стало известно Metaratings.ru.
Сейчас «Спартак» набрал 28 очков после 15 туров нынешнего сезона РПЛ, забравшись на пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» же опережает их на 6 очков, находясь на третьей позиции.
Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что команде для борьбы за чемпионство в РПЛ не хватает стабильности. По его словам, команда играет то хорошо, то не особо, потому ей будет тяжело завоевать золотые медали.
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Сейчас «Спартак» набрал 28 очков после 15 туров нынешнего сезона РПЛ, забравшись на пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» же опережает их на 6 очков, находясь на третьей позиции.
Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что команде для борьбы за чемпионство в РПЛ не хватает стабильности. По его словам, команда играет то хорошо, то не особо, потому ей будет тяжело завоевать золотые медали.
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Данил Пономарев