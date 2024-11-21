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«Спартак» ожидает 20 тысяч зрителей на матч против «Локомотива»

Фото: iStock/ALFSnaiper

Фото: iStock/ALFSnaiper

В ФК «Спартак» ожидают до 20 тысяч зрителей на матче против ФК «Локомотив» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдет в субботу, 23 ноября, и стартует в 18:00 по мск.
Об ожиданиях «Спартака» увидеть на трибунах во время матча с «Локомотивом» до 20 тысяч болельщиков стало известно Metaratings.ru.

Сейчас «Спартак» набрал 28 очков после 15 туров нынешнего сезона РПЛ, забравшись на пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» же опережает их на 6 очков, находясь на третьей позиции.



Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что команде для борьбы за чемпионство в РПЛ не хватает стабильности. По его словам, команда играет то хорошо, то не особо, потому ей будет тяжело завоевать золотые медали.

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#футболист
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Миранчук: сборная России имела бы хорошие шансы при допуске на Евро-2024
21 ноября 2024, 18:14

Фото: iStock/Rost-9D

Полузащитник ФК «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук заявил, что сборная России имела бы хорошие шансы на чемпионате Европы 2024 года, если бы получила допуск к международным соревнованиям. По его словам, футболисты стали хорошо понимать требования главного тренера национальной сборной Валерия Карпина.
«У нас хорошая команда, не первый год работаем с Валерием Георгиевичем Карпиным. Все начали прекрасно понимать установки главного тренера, это заметно даже со стороны, когда смотришь матчи сборной России. Видно, что у нас есть идея на поле. У нас были бы хорошие шансы на этом турнире», — рассказал он в беседе с Metaratings.ru.
Чемпионат Европы 2024 года проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Победу на нем одержала сборная Испании в матче с Англией со счетом 2:1.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал призыв болельщиков вернуть Артема Дзюбу в состав российской сборной. По его мнению, футболисту следует отдать должное, устроить своего рода проводы, позволив отыграть хотя бы один матч.

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#футбол
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Губерниев поддержал призыв вернуть Дзюбу в сборную России на один матч
21 ноября 2024, 17:53

Фото: iStock/gorodenkoff

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал призыв болельщиков вернуть Артема Дзюбу в состав российской сборной. По его мнению, футболисту следует отдать должное, устроить своего рода проводы, позволив отыграть хотя бы один матч.
Ранее на матче сборных России и Сирии болельщики развернули большой плаката с призывом вернуть Дзюбу в состав национальной сборной.
«Было бы неплохо вызвать Дзюбу в качестве разовой акции, сделать какие-то проводы, чтобы отдать ему должное. Болельщики с удовольствием это обсуждали бы. Объективно Артем в состав вряд ли попадает, но сделать реверанс с точки зрения его заслуг было бы неплохо. В текущем сезоне он играет лихо, поэтому я за то, чтобы [главный тренер сборной России Валерий] Карпин взял Дзюбу хотя бы на один матч», — поделился Губерниев в беседе с Metaratings.ru.
Стоит отметить, что бывший капитан сборной России находится в одном голе от рекорда по числу забитых мячей за национальную команду. Последний свой матч в ее составе он сыграл на Евро-2020 против Дании.

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#футбол
#спорт
#сборная россии
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Андронов: Овечкину удастся побить рекорд канадца Гретцки по голам в НХЛ
21 ноября 2024, 17:40

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий СКА Сергей Андронов заявил, что верит в способность нападающего «Вашингтона Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Самого капитана он назвал большим мастером и великим снайпером.
«У нас вся страна следит за Саней и его подвигами. Я не удивлен его результативностью в нынешнем сезоне, Овечкин — большой мастер, великий снайпер. Могу только пожелать ему удачи, верю, что рекорд по голам он сможет побить», — поделился хоккеист в беседе с Metaratings.ru.
Сейчас россиянина от рекорда Гретцки отделяет 26 голов.

Ранее сообщалось, что Овечкин повторил рекорд Горди Хоу, набрав 20 очков за 16 игр НХЛ в возрастной категории 39 . Российский хоккеист сделал результативную передачу в матче НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:2), набрав 20-е очко (10 голов 10 передач) за сезон. За всю историю Национальной хоккейной лиги добиться такого результата смог только Горди Хоу в 1968 году, когда набрал 20 очков в стартовых 16 играх в этой возрастной категории.

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#рекорд
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#хоккей
#спорт
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В Подмосковье стартуют турниры Кубка Swimcup по плаванию в бассейне
21 ноября 2024, 17:19

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Раменском 24 ноября проведут первый турнир международной серии по плаванию в бассейне на спринтерские дистанции для профессионалов и любителей – Кубок чемпионов Swimcup. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В бассейне «Сатурн» Раменского городского округа с ноября по март пройдёт пять стартов. В программу войдут индивидуальные дистанции на 50 и 100 м вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем. Помимо этого, в новом сезоне впервые будут организованы соревнования «Детской лиги» для детей от 8 лет.

Подать заявку на один из заплывов в Раменском можно на сайте серии Swimcup.
«Московская область соберёт сильнейших пловцов, предпочитающих короткие дистанции. В этом году популярность серии Sprint выросла на 30%. Заплывы в Раменском обещают стать самыми зрелищными в сезоне на закрытой воде. Планируем, что на каждом из турниров выступят более 450 участников», – сказал организатор соревнований, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.
Турниры будут проводиться 24 ноября и 22 декабря 2024 года, а также 26 января, 23 февраля и 30 марта 2025 года.

В этом году серия заплывов стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». Узнать подробнее о проекте можно на сайте.

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Коньков оценил работу Овечкина в этом сезоне РПЛ
21 ноября 2024, 15:36

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал результаты капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, отметив, что возглавление им таблицы лучших снайперов стало неожиданностью для всех.
«В межсезонье было много разговоров вокруг Овечкина. Никто не ожидал, что сейчас он будет возглавлять таблицу лучших снайперов сезона. Он делает все те же самые броски, которые он делал. Главное, чтобы травма, которую он получил, не имела последствий, и чтобы Александр продолжал радовать нас своими голами и приближался к заветному рекорду Гретцки. За этой погоней следит все хоккейное сообщество», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Коньков.

А бывший арбитр КХЛ Андрей Коровкин объяснил отсутствие наказания игрока Юты, травмировавшего Александра Овечкина тем, что это действие было ненамеренным.

«Эпизод был очевидным: игрок «Юты» не нарочно столкнулся с Овечкиным. В движении произошло так, что его нога случайно задела ногу соперника, что привело к травме последнего. В данной ситуации конек Овечкина оказался в уязвимом положении, что и послужило причиной полученной травмы. Нарушения правил, требующего удаления, не было допущено», – пояснил в беседе с Газета.ру Коровкин.

Он пояснил, что резонанс этой истории связан со статусом самого Овечкина в спортивном мире.

Ранее Александр Овечкин в очередном матче регулярного чемпионата забросил три шайбы, что помогло его команде победить «Вегас Голден Найтс», а самому ему сократить отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки до 28 голов.

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#спорт
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#спортсмены
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Танасиевич рекомендовал Батракову остаться в «Локомотиве»
21 ноября 2024, 15:20

Алексей Батраков (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Бывший защитник московского «Динамо» Йован Танасиевич высказал мнение о том, что полузащитнику Алексею Батракову нужно остаться в «Локомотиве».
«Батраков себя отлично показал, но мое мнение — ещё минимум полтора года ему надо оставаться в «Локомотиве», он молодой, у него достаточно времени. В чемпионате России есть определенное давление, он играет за клуб с традициями. Но в будущем такому игроку нужно обязательно ехать в Европу, в топ-5 чемпионатов, чтобы у сборной был человек с таким опытом», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Танасиевич.

До этого тренер Академии ФК «Локомотив» Тимур Сохибов рассказал, как человек становится футбольным фанатом.

«Это психология. Возьмем среднестатистического мужчину. У него есть проблемы на работе. У него есть чувство неудовлетворенности от своей жизни. И вот он приходит на футбольное поле. Это мини жизнь, в течение которой он забывает о всех своих трудностях о всех своих проблемах и переключается исключительно на поддержку своей команды И, покидая матч, человек чувствует себя отчасти опустошенным, удовлетворенным и счастливым. Многие фанаты живут ради этих эмоций», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Сохибов.

Ранее футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, заявил, что внимание европейских клубов вполне возможно как в сторону голов команды, так и в сторону самого спортсмена.

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#спортсмены
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Спортсмены Подмосковья завоевали 45 наград первенства мира по универсальному бою
21 ноября 2024, 15:06

Фото: пресс-служба Минспорта МО

18 золотых, 10 серебряных и 17 бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на первенстве мира по универсальному бою, впервые проводился в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Подмосковье на первенстве представляли спортсмены из городских округов Мытищи, Серпухов, Балашиха и Домодедово. Турнир проводился в двух дисциплинах «классика» и «лайт». По итогам соревнований представители Домодедова завоевали 27 медалей — восемь золотых, семь серебряных и 12 бронзовых. Спортсмены из Мытищ выиграли 11 наград — семь золотых медалей и по два серебра и бронзы. На счету представителей Балашихи шесть медалей: три золотых и три бронзовых. Кроме того, серебряную медаль завоевала спортсменка из Серпухова», — говорится в сообщении.
Всего в первенстве приняли участие более 700 спортсменов мира в возрасте от 12 до 20 лет из 22 стран. Первое место по общему числу завоеванных медалей заняла российская сборная.

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#московская область
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Фигуристка Загитова сняла видео под капельницей
21 ноября 2024, 14:17

Алина Загитова (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала видео в своём Телеграм-канале, где она лежит под капельницей.
«Не болейте», — написала российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, в следующей публикации в социальных сетях.

В комментариях подписчики пожелали Алине Загитовой «крепкого и доброго здоровья».

Ранее Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова запросила президентский грант на 74,8 млн рублей для нового ледового шоу «Алые паруса». Ледовое шоу должно пройти в Санкт-Петербурге в период с 15 января по 31 июля 2025 года. Предполагаемые расходы составят 74,798 миллиона рублей.

Алина Загитова — единственная в истории Российской Федерации завоевала все титулы в мировом фигурном катании как одиночница. В 2019 году девушка приостановила карьеру — она хотела сосредоточиться на работе телеведущей.



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#фигурное катание
#социальные сети
#спортсмены
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Три городских округа Московской области стали лучшими в пропаганде физкультуры и спорта
21 ноября 2024, 13:57

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Городские округа Богородский, Электросталь и Подольск заняли призовые места во «Всероссийском конкурсе среди муниципальных образований на лучшую практику в сфере информационно-просветительской работы по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В номинации «Лучшая муниципальная практика информационно-просветительской работы по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом среди муниципальных образований с населением от 100 до 250 тысяч человек» второе место заняли Богородский и Электросталь.

В той же категории , но с населением от 250 до 500 тысяч человек третье место занял Подольск.

Всего в конкурсе участвовали 110 муниципалитетов со всей России.

Конкурс организован Министерством спорта России при поддержке АНО «Диалог Регионы» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#богородский городской округ
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