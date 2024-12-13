Ещенко: «Спартак» против «Локомотива» и «Краснодара» выглядел по-чемпионски

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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил игру «красно-белых» в последних матчах РПЛ. По его словам, в матчах против «Локомотива» и «Краснодара» клуб выглядел по-чемпионски благодаря тому, что тренер смог выбрать работающий стартовый состав.
«Спартак» в матчах с «Локомотивом» и «Краснодаром» выглядел по-чемпионски. Превзошел соперников во всех линиях. Думаю, это связано с тем, что Станкович определился со стартовым составом. Раньше он много ротировал состав, ставил в обойму разных игроков. Сейчас есть устоявшиеся схема и структура игры. И к этой схеме привыкли сами футболисты», — отметил Ещенко в беседе с Metaratings.ru.На данный момент московский клуб занимает третье место в таблице этого сезона РПЛ, уступая «Краснодару» и «Зениту», которые удерживают первое и второе место соответственно.
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