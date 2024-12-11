Хомуха: у «Спартака» и «Краснодара» нет такого ресурса, как у «Зенита»

Фото: iStock/Andreyuu
Бывший полузащитник ФК «Зенита» Дмитрий Хомуха заявил, что такого ресурса, как у «сине-бело-голубых», нет ни у «Спартака», ни у «Краснодара». По его мнению, у противников «Зенита» не хватает сил.
«У других команд нет такого ресурса, как у «Зенита». Это касается и «Спартака» с «Краснодаром». Им просто не хватает сил. Если из их расположения футболисты уезжают в сборные, это влияет на состояние команды. В «Зените» такого нет», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.Хомуха также добавил, что после зимней паузы станет понятно, будет ли интрига в конце этого сезона РПЛ или нет, так как претенденты на чемпионский титул начнут подбирать варианты для своего усиления.
Читайте также:
Черышев раскрыл секрет Дзюбы
Стало известно, кто станет новым главным тренером «Уфы»
«Спартаку» предрекают чемпионство в этом сезоне РПЛ
Данил Пономарев