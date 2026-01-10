«Есть более высокие задачи»: олимпийский чемпион высказался о достижениях Овечкина

10 января 2026, 22:53

Буцаев пожелал Овечкину продолжать покорять новые рубежи в хоккее

Александр Овечкин (Фото: Instagram* / @aleksandrovechkinofficial)

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев отметил, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин имеет все шансы на новые достижения в хоккее. Его слова приводит РИА Новости.





В ночь на 10 января «Вашингтон» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:1. Овечкин забросил пятую шайбу команды с передачи Мартина Фехервари на 54-й минуте, доведя свой результат в сезоне до 19 голов.





«Уверен, что у него есть более высокие задачи для покорения рубежей мирового хоккея. Здесь нет одного компонента успеха. Но то, что он делает, действительно феноменально. Основную роль играет то, что Александр находится в великолепной физической форме», — заявил Буцаев.