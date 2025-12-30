Достижения.рф

Денисов хочет продлить контракт со «Спартаком», несмотря на испанский интерес

Фото: istockphoto/Rost-9D

Защитник «Спартака» Даниил Денисов планирует продолжить карьеру в московском клубе.



Как утверждает источник Metaratings.ru, с окружением футболиста выходили на связь испанские посредники, они интересовались условиями действующего контракта и уточняли финансовые ожидания игрока. При этом конкретных офферов не последовало, а прямых переговоров с клубами из Испании не было.

Сейчас главным приоритетом для Денисова остаётся «Спартак». Спортсмен в системе «Спартака» с 2019 года. За основную команду он провёл 139 матчей, отметившись одним голом и 11 голевыми передачами. Вместе с «красно-белыми» защитник выигрывал Кубок России.

Ранее назвали лучшего тренера 2025 года.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0