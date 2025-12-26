Гришин: ЦСКА не будет бороться за чемпионство

26 декабря 2025, 13:33

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о выступлении «армейцев» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. По его словам, команда не сможет побороться за чемпионство, уступая по стабильности и уровню комплектования «Зениту» и «Краснодару».