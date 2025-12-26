Гришин: ЦСКА не будет бороться за чемпионство
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о выступлении «армейцев» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. По его словам, команда не сможет побороться за чемпионство, уступая по стабильности и уровню комплектования «Зениту» и «Краснодару».
Гришин в беседе с Metaratings.ru отметил, что первые семь матчей ЦСКА проходили удачно, но последние полтора месяца перед зимним перерывом футболисты едва двигались на поле. Экс‑игрок подчеркнул проблемы с глубиной: команда фактически играет одним составом, и если кто-то из стартовых футболистов выпадет, тренерский штаб столкнётся с серьёзными трудностями.
После 18 туров ЦСКА занимает четвёртое место с 36 очками. Следующий матч «армейцы» проведут 1 марта в Грозном на «Ахмат Арене» против местного клуба, начало встречи — 19:00 по московскому времени.
Читайте также: