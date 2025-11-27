Бывший вратарь сборной Армении Юрченко прокомментировал уход из жизни экс-форварда «Спартака» Симоняна
Юрченко: новость об утрате Симоняна стала холодным душем
Бывший вратарь сборной Армении Давид Юрченко выразил соболезнования по поводу ухода из жизни экс-форварда «Спартака» Никиты Симоняна, а также рассказал об общении с легендарным футболистом. Об этом пишет Metaratings.ru.
23 ноября на сотом году жизни ушёл из жизни Никита Симонян. Церемония прощания с легендарным олимпийским чемпионом состоялась 27 ноября на стадионе «Лукойл Арена».
Юрченко отметил, что Симонян отличался добротой и отзывчивостью.
«Мне лично удалось с ним пообщаться во время игры за «Анжи». Никита Павлович был безмерно открытым и позитивным. Новость о его утрате стала холодным душем. Он оставил очень приятные воспоминания. Соболезнования его семье», — добавил он.
Симонян четырежды становился чемпионом СССР в составе «Спартака» как игрок и дважды приводил команду к чемпионскому титулу в роли главного тренера. Кроме того, он стал победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе советской сборной. Симонян остаётся рекордсменом «Спартака» по количеству забитых голов — на его счету 160 точных попаданий.