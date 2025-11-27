Бывший вратарь сборной Армении Юрченко прокомментировал уход из жизни экс-форварда «Спартака» Симоняна

27 ноября 2025, 17:16

Юрченко: новость об утрате Симоняна стала холодным душем

Фото: iStock/jorgeantonio

Бывший вратарь сборной Армении Давид Юрченко выразил соболезнования по поводу ухода из жизни экс-форварда «Спартака» Никиты Симоняна, а также рассказал об общении с легендарным футболистом. Об этом пишет Metaratings.ru.





23 ноября на сотом году жизни ушёл из жизни Никита Симонян. Церемония прощания с легендарным олимпийским чемпионом состоялась 27 ноября на стадионе «Лукойл Арена».



Юрченко отметил, что Симонян отличался добротой и отзывчивостью.





«Мне лично удалось с ним пообщаться во время игры за «Анжи». Никита Павлович был безмерно открытым и позитивным. Новость о его утрате стала холодным душем. Он оставил очень приятные воспоминания. Соболезнования его семье», — добавил он.