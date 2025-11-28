«Смогли вытерпеть»: Футболист «Динамо» высказался об игре с «Зенитом»
Рубенс: Игроки «Динамо» хорошо вытерпели матч с «Зенитом»
Защитник московского «Динамо» Антонио Рубенс после матча с «Зенитом» в четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:1) отметил хорошую игру команды в обороне.
По итогам двух встреч (3:2) «бело-голубые» вышли в полуфинал Пути РПЛ, где встретятся со «Спартаком», а «Зенит» сыграет с «Балтикой» во втором этапе 1/4 финала Пути регионов.
«Мы хорошо начали матч, потом потеряли контроль. Они больше владели мячом, но самое важное, что мы смогли вытерпеть это давление», — сказал Рубенс Metaratings.ru.
Первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ состоятся 3-5 марта, ответные — 17-19 марта. Точное расписание опубликуют позже.