«Смогли вытерпеть»: Футболист «Динамо» высказался об игре с «Зенитом»

28 ноября 2025, 13:05

Рубенс: Игроки «Динамо» хорошо вытерпели матч с «Зенитом»

Фото: istockphoto/NiseriN

Защитник московского «Динамо» Антонио Рубенс после матча с «Зенитом» в четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:1) отметил хорошую игру команды в обороне.





По итогам двух встреч (3:2) «бело-голубые» вышли в полуфинал Пути РПЛ, где встретятся со «Спартаком», а «Зенит» сыграет с «Балтикой» во втором этапе 1/4 финала Пути регионов.





«Мы хорошо начали матч, потом потеряли контроль. Они больше владели мячом, но самое важное, что мы смогли вытерпеть это давление», — сказал Рубенс Metaratings.ru.