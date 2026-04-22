«Это будет тяжелая игра»: Геркус о предстоящем матче «Спартака» с «Краснодаром»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром». Свое мнение он выразил в беседе с Metaratings.ru
Экс-гендиректор «Локомотива» отметил, что «Спартак» не лишит «быков» шансов на чемпионство окончательно, но «может серьезно подпортить им жизнь». По его словам, для «Краснодара» предстоящая игра окажется тяжелой.
Геркус подчеркнул, что «красно-белые» постараются заявить о своих амбициях, что заставит команду Мурада Мусаева «страдать». Уточняется, что встреча состоится 23 апреля на «Лукойл Арене» и начнется в 19:45 по московскому времени.
После 25 матчей «Краснодар» с 54 очками занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на один балл. В свою очередь «Спартак» с 45 очками находится на пятой строчке.
