«Это идиотизм»: Тихонов раскритиковал желание Свищёва примирить Вяльбе и Губерниева

17 апреля 2026, 14:57

Тихонов назвал идиотизмом желание Свищёва примирить Вяльбе и Губерниева

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко раскритиковал инициативу главы Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР) Дмитрия Свищёва уладить конфликт между президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе и известным комментатором Дмитрием Губерниевым.





По словам Тихонова, Вяльбе приняла федерацию в разваленном состоянии и вывела её на лидирующие позиции в мире. Он подчеркнул, что вместо попыток примирения следует наказать того, кто оскорблял.





«Это идиотизм! Кто такой Губерниев по сравнению с Вяльбе, 14-кратной чемпионкой мира? В какой стране позволили бы публично оскорблять трёхкратную олимпийскую чемпионку?» — задался вопросом собеседник Metaratings.ru.