Вяльбе рассказала, в чём не согласна с Путиным

Елена Вяльбе (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила несогласие с риторикой президента РФ Владимира Путина об участии нейтральных спортсменов в международных мероприятиях. Об этом она заявила в интервью на Rutube-канале «Эмпатия Манучи».
Она напомнила, что глава государства призвал спортсменов самостоятельно решать, ехать им на соревнования или нет. И это единственное, в чём она не согласна с Путиным. По её мнению, должна быть политика партии, важно показать, что флаг России настоящий и за него нужно бороться, чтобы, в том числе, не предавать бойцов, которые сейчас борются за Россию.
Ранее Путин заявлял, что спортсмены должны сами принимать решение, участвовать ли им в Олимпиаде в Париже. При этом, если их будут ущемлять, то Минспорт РФ и Олимпийский комитет должны принять «взвешенное решение».
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