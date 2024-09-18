Каборе раскрыл причины своего ухода из «Краснодара»

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Бывший буркинийский полузащитник «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе заявил, что ему пришлось покинуть краснодарский клуб из-за предложения о снижении его заработной платы.
«Я никогда не хотел уходить из «Краснодара». Мой контракт заканчивался, и я встречался со спортивным директором несколько раз, чтобы договориться о продлении. Он предложил мне пойти на понижение зарплаты. Я отказал ему. Сказал, что он не обязан поднимать мне зарплату, но понижать ее тоже неправильно», — прокомментировал ситуацию в беседе с Metaratings.ru Каборе.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев комментировал слова нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы об игре за сборную России в нетрезвом состоянии, отмечая, что в футболисте больше говорит обида.
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