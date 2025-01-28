Стало известно, сколько «Зенит» потратил на трансфер игроков из Южной Америки

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Петербургский ФК «Зенит» потратил почти 300 млн евро за последние десять лет на трансфер игроков из Южной Америки. Об этом сообщает Metaratings.ru, проанализировавший траты клуба по данных портала Transfermarkt.
С 2015 года «Зенит» потратил на южноамериканских футболистов 298,67 млн евро, отмечает портал. Больше всего заработали на этом команды из Бразилии и Аргентины — 167,37 млн.
Тремя самыми дорогими игроками из этого региона для петербуржцев стали Малком, Луис Энрике и Юри Альберто — 41 млн, 33 млн и 25 млн евро соответственно. На данный момент из них в «Зените» остался лишь Луис Энрике.
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