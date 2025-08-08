«Это не победить»: легкоатлетка рассказала о домогательствах тренеров в отношении девочек

08 августа 2025, 16:49

Баркова рассказала, что тренера домогаются маленьких девочек

Виктория Баркова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Российская легкоатлетка Виктория Баркова признала, что в детско‑юношеских спортивных школах имеют место случаи домогательств со стороны тренеров, сообщает «Вечерняя Казань».





По её словам, эта проблема есть, но о ней редко говорят вслух. Баркова выразила сомнение, что ситуацию удастся полностью искоренить, если не сменится пол самих наставников.





«Наверное, это не победить, если только тренерами не будут девушки. Почему‑то мужчины, причем часто в возрасте, пристально смотрят на маленьких девочек», — сказала Баркова.

