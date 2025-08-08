«Это не победить»: легкоатлетка рассказала о домогательствах тренеров в отношении девочек
Российская легкоатлетка Виктория Баркова признала, что в детско‑юношеских спортивных школах имеют место случаи домогательств со стороны тренеров, сообщает «Вечерняя Казань».
По её словам, эта проблема есть, но о ней редко говорят вслух. Баркова выразила сомнение, что ситуацию удастся полностью искоренить, если не сменится пол самих наставников.
«Наверное, это не победить, если только тренерами не будут девушки. Почему‑то мужчины, причем часто в возрасте, пристально смотрят на маленьких девочек», — сказала Баркова.Баркова, которой 24 года, имеет звание мастера спорта России по лёгкой атлетике; в её послужном списке — серебро и бронза чемпионата России среди юниоров и победа на Всероссийской Универсиаде в прыжках в длину.
Ранее, в апреле, фигуристка Вероника Жилина рассказала о домогательствах со стороны своего бывшего тренера Сергея Розанова. По её словам, во время сборов в Кисловодске он предлагал ей сделать массаж в номере.