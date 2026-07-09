«Это неизбежно»: Тренер Гаджиев сделал заявление о возвращении России в ФИФА

09 июля 2026, 18:40

Гаджи Гаджиев: возвращение российских команд в ФИФА неизбежно

Фото: Istock/CrailsheimStudio

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев назвал отстранение российских клубов и национальной сборной несправедливым решением.





Ранее появилась информация о возможном снятии ФИФА запрета на участие российских команд в международных соревнованиях.



В беседе с «Татар-информом» Гаджи Муслимович сообщил, что сейчас на первый план выходит вопрос снятия бана для российских команд.

«Позиция несправедливая, не соответствующая никаким нормам — ни ООН, ни федераций, ни МОК, — не могла сколько-то долго продержаться. <...> Они (ограничения — прим. ред.) не могли продержаться сколько-нибудь долго. Учитывая то влияние на развитие спорта, которое имеет Россия — [Советский] Союз — снова Россия, это вещь неизбежная», — заявил Гаджиев.