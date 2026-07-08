Швейцария впервые за 72 года сыграет в четвертьфинале ЧМ по футболу

08 июля 2026, 03:45

Фото: istockphoto/SidorovStock

Сборная Швейцарии впервые за 72 года пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В общей сложности это четвёртый случай в истории команды, когда ей удалось дойти до этой стадии, пишет ТАСС.