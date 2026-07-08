Швейцария впервые за 72 года сыграет в четвертьфинале ЧМ по футболу
Сборная Швейцарии впервые за 72 года пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В общей сложности это четвёртый случай в истории команды, когда ей удалось дойти до этой стадии, пишет ТАСС.
Ранее швейцарцы выходили в четвертьфинал главного международного турнира в 1934, 1938 и 1954 годах. В трёх последних розыгрышах мундиаля сборная неизменно завершала выступление на стадии 1/8 финала, однако в этот раз прошла дальше.
Ключевым для команды стал матч против Колумбии. Основное и дополнительное время завершились без забитых мячей, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты европейской сборной — 4:3.
Нынешний чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике. Особенностью турнира стало расширенное число участников: впервые в нём соревнуются 48 сборных. Завершится первенство 19 июля.
Читайте также: