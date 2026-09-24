Министр спорта Татарстана Леонов: болельщиков ждет сюрприз на матче Россия — Иран

24 сентября 2026, 20:15

Фото: iStock/bildobjektiv

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов провел пресс-тур с журналистами в преддверии товарищеского матча Россия — Иран, который пройдет в Казани в конце сентября.





По его словам, которые приводит агентство «Татар-информ», на игру, где национальная команда выйдет в новой форме, уже продано 26 тысяч билетов из 39 тысяч возможных. Цены на них составляют от 500 до трех тысяч рублей. Культурную программу, подчеркнул главный спортивный чиновник республики, для болельщиков продумали детально.

«Много будет активностей в непосредственной близости от арены. Будет выступать группа «Корни». И соответственно, будет очень много активностей от наших партнеров, от партнеров РФС. Готовим и некую церемонию открытия — держим в секрете пока. Это будет большое предматчевое шоу», — сказал Леонов.