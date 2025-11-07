«Это потрясающе для хоккея»: Игрок СКА Мерфи высказался о рекорде Овечкина

07 ноября 2025, 20:17

Защитник СКА Тревор Мерфи прокомментировал 900-ю шайбу Овечкина в НХЛ

Фото: Istock/vchal

Защитник СКА Тревор Мерфи отреагировал на 900-ю шайбу Александра Овечкина в НХЛ. 6 ноября российский нападающий помог «Вашингтону» победить «Сент-Луис Блюз» (6:1), забив вторую шайбу своей команды.





Овечкин стал первым игроком в истории лиги, который достиг отметки в 900 голов. В беседе с «Metaratings.ru» Мерфи назвал это событие потрясающим для хоккея.

«То, что кто-то забил 900 голов в современную эпоху, просто невероятно! Несколько лет назад в это нельзя было поверить, а сейчас это случилось. Восхитительно», — высказался хоккеист.

