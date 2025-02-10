«Это просто некрасиво»: Калешин — о его назначении тренером в «Крылья» на место Осинькина

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Главного тренера футбольного клуба МЕЛБЕТ- Первой лиги «Чайка» из села Песчанокопское в Ростовской области Евгения Калешина можно часто увидеть на матчах самарских «Крыльев Советов». Обе команды сейчас находятся на зимних сборах в Турции.
Досужая молва тут же разнесла слух, что Калешин займёт место Игоря Осинькина в приволжской команде. В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru поражённый наставник сельской, но очень крепкой донской команды решительно опроверг эту информацию.
Он подчеркнул, что с огромным уважением относится к коллеге из Самары, в тренерском штабе которого постигал первые азы управления командой и футболистами, а также учился выстраивать игру подопечных.
Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Под его руководством команда в нынешнем сезоне идёт на десятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав в 18 матчах 18 очков. В прошлом футболист, а ныне тренер Евгений Калешин тренирует «Чайку» с 2024 года. Сейчас команда занимает девятое место в МЕЛБЕТ - Первой лиге. На уровне РПЛ специалист в качестве главного тренера ещё не работал.
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«Я могу сказать, что это, в первую очередь, некрасиво. Это говорится в абсолютно некомпетентной среде, между тренерами вбивается клин», — сказал молодой специалист тренерского цеха.
Он подчеркнул, что с огромным уважением относится к коллеге из Самары, в тренерском штабе которого постигал первые азы управления командой и футболистами, а также учился выстраивать игру подопечных.
«Из «Крыльев» ни с кем не контактировали — только после игры обнимаемся, дружим, общаемся с тренерским штабом и персоналом, который я очень давно знаю», — добавил Калешин.Он также заверил, что никаких «потусторонних» планов у него лично и его помощников нет. Они хотели бы продолжать трудиться в Чайке и вместе с командой добиваться повышения в классе.
«А там — как Бог даст», — заключил молодой тренер.
Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Под его руководством команда в нынешнем сезоне идёт на десятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав в 18 матчах 18 очков. В прошлом футболист, а ныне тренер Евгений Калешин тренирует «Чайку» с 2024 года. Сейчас команда занимает девятое место в МЕЛБЕТ - Первой лиге. На уровне РПЛ специалист в качестве главного тренера ещё не работал.
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Александр Бойцов