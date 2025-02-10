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«Это просто некрасиво»: Калешин — о его назначении тренером в «Крылья» на место Осинькина

Калешин опроверг слухи о своём назначении в «Крылья Советов» вместо Осинькина
Фото: istockphoto/FotografieLink

Фото: istockphoto/FotografieLink

Главного тренера футбольного клуба МЕЛБЕТ- Первой лиги «Чайка» из села Песчанокопское в Ростовской области Евгения Калешина можно часто увидеть на матчах самарских «Крыльев Советов». Обе команды сейчас находятся на зимних сборах в Турции.
Досужая молва тут же разнесла слух, что Калешин займёт место Игоря Осинькина в приволжской команде. В разговоре с сетевым изданием Metaratings.ru поражённый наставник сельской, но очень крепкой донской команды решительно опроверг эту информацию.

«Я могу сказать, что это, в первую очередь, некрасиво. Это говорится в абсолютно некомпетентной среде, между тренерами вбивается клин», — сказал молодой специалист тренерского цеха.



Он подчеркнул, что с огромным уважением относится к коллеге из Самары, в тренерском штабе которого постигал первые азы управления командой и футболистами, а также учился выстраивать игру подопечных.

«Из «Крыльев» ни с кем не контактировали — только после игры обнимаемся, дружим, общаемся с тренерским штабом и персоналом, который я очень давно знаю», — добавил Калешин.

Он также заверил, что никаких «потусторонних» планов у него лично и его помощников нет. Они хотели бы продолжать трудиться в Чайке и вместе с командой добиваться повышения в классе.

«А там — как Бог даст», — заключил молодой тренер.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Под его руководством команда в нынешнем сезоне идёт на десятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав в 18 матчах 18 очков. В прошлом футболист, а ныне тренер Евгений Калешин тренирует «Чайку» с 2024 года. Сейчас команда занимает девятое место в МЕЛБЕТ - Первой лиге. На уровне РПЛ специалист в качестве главного тренера ещё не работал.

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#клуб
«Я король в этом весе!»: Боец UFC Чимаев оценил идею легковеса Махачева сменить категорию
Боец UFC Чимаев спокойно оценил намерение Махачева сменить весовую категорию
10 февраля 2025, 14:27

Ислам Махачев (Фото: Телеграм @islammaakhachev)

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев заявил, что не прочь провести бой с Дрикусом Дю Плесси за титул лучшего в следующей весовой категории. Топовый средневес Хамзат Чимаев спокойно отнёсся к этому намерению соотечественника.
В разговоре с сетевым изданием MMA.Metaratings.ru он отметил, что Ислам может драться с тем, с кем пожелает, если ему позволят боссы организации и тренерский и промоутерский штаб.

«Если он хочет, пусть поднимается. Не думаю, что ему сейчас дадут подняться на два веса. Наверное, в 77 кг ему лучше подраться. Это мое мнение. А в 84 кг я пока король», — заявил российский боец.

Чимаев последний раз выходил в октагон в октябре 2024 года на турнире UFC 308.Тогда он одержал победу над австралийцем Робертом Уиттакером в первом раунде, совершив впечатляющий залом шеи. На счету спортсмена 14 побед и ни одного поражения.

Ислам Махачев выступал совсем недавно, в январе нынешнего года. На турнире UFC 311 он также в первом раунде победил Ренато Мойкано из Бразилии с помощью удушающего приёма. У россиянина 27 побед в октагоне и одно поражение.

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#ислам
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#спорт
#турнир
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Директор клуба «Аль-Наср» Дюранте: После тысячного гола Роналду мы устроим праздник
Клуб «Аль-Наср»: После тысячного гола гола Криштиану Роналду устроим праздник
10 февраля 2025, 12:38

Криштиану Роналду (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

На днях знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру отметил своё 40-летие. Однако звёздный игрок отнюдь не собирается вешать бутсы на гвоздь и намерен покорить отметку в 1000 голов, каковое событие его нынешний клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии собирается отметить с небывалым размахом.
Об этом в эксклюзивном интервью сетевому изданию Metaratings.ru сообщил коммерческий директор команды Жорди Дюранте. Он выразил уверенность, что португалец добьётся этого небывалого успеха именно в футболке саудовского клуба.

Криштиану, как будто, вовсе не против такого расклада. Например, незадолго до своего юбилея нападающий оформил дубль в ворота «Аль-Васля». В 11 последних матчах он наколотил уже 15 мячей. Такими темпами заветная тысяча голов не за горами. Вот только, удивляясь успехам отказывающегося стареть бомбардира, его может перехватить какой-либо топ-клуб. Тогда саудитам придётся высылать торт по почте.

А если серьёзно, то директор клуба отметил, что такой футболист не только повышает престиж команды и помогает ей добиваться высоких результатов, но и оказывает огромное влияние на других игроков. Они тянутся за ним, стараются быть лучше, и это идёт на пользу и коллективу, и партнёрам Роналду, и даже ему самому. Ведь когда на тебя разинув рот смотрят молодые товарищи по команде, как-то неловко опускаться ниже определённого уровня, с улыбкой сказал Дюранте.

«А уж сколько его футболок с эмблемой нашего клуба мы продаём по всему миру!», — весомо и значительно добавил коммерческий директор «Аль-Насра».

За свою карьеру Криштиану Роналду забил 924 мяча, из которых 81 — за свою нынешнюю команду. Он рекордсмен мира по количеству голов за сборную (135). На втором месте идёт его извечный соперник на поле и в медийном пространстве Лионель Месси, у которого 112 забитых голов в матчах за национальную команду Аргентины. Жорди Дюранте очень надеется, что заочное соперничество двух голеадоров поможет португальцу забить тысячный гол в футболке саудовского клуба.

«Его присутствие во всех рабочих процессах влияет на наше развитие. Его профессионализм проявляется во всем, а работать с ним очень просто, несмотря на звёздный статус», — заключил спортивный и финансовый функционер.

Жорди Дюранте стал гостем Winline Зимнего Кубка РПЛ, который проходит в Абу-Даби. 6 февраля Дюранте принял участие во встрече в формате бизнес-завтрака для руководителей клубов, участвующих в турнире, и иностранных гостей. В финале турнира 11 февраля встретятся «Зенит» из Санкт-Петербкрга и московский «Спартак».

Справка: Считается, что Эдсон Арантес ду Насименту (Пеле) забил больше 1000 мячей за карьеру, но некоторые из них вызывают сомнение, так как не фиксировались на кинокамеру. Роналду подчёркивает, что все его голы записаны на видео.

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Росморречфлот: Компетентные службы начали расследование взрыва на танкере Koala
09 февраля 2025, 16:59

Фото: istockphoto/Dikuch

В порту Усть-Луга в Ленинградской области едва не затонул танкер, перевозивший 130 тонн мазута. К расследованию инцидента уже приступили сотрудники уполномоченных органов и технические специалисты.
Судно «Коала» (Koala), принявшее в танки нефтепродукт, едва отошло от берега, как в машинном отделении один за другим раздались три взрыва. Сначала сообщалось, что корабль тонет, но губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опроверг эту информацию, заверив, что судно пришвартовано у причала, а разлива мазута удалось избежать. Все 24 члена экипажа, включая четверых россиян, благополучно эвакуировались на сушу.

Танкер ходил по морям и океанам (В том числе и по Балтике) под флагом Антигуа и Барбуды. Команда корабля, как это часто бывает, интернациональная.

По предварительной информации, взрыв произошёл в момент запуска двигателя; повторные звуки, вероятно, были хлопками газовоздушной смеси. В Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) заверили, что компетентные специалисты уже приступили к установлению причин инцидента, сейчас они обследуют машинное отделение.

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#взрыв
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От быстрого гола до семейной идиллии: путь Фёдора Смолова к званию лучшего бомбардира России и образцового отца
09 февраля 2025, 15:27

Федор Смолов (Фото: vk.com/id1476850)

Фёдор Смолов — российский футболист, один из лучших бомбардиров в истории сборной России, сегодня, 9 февраля, отмечает свое 35-летие. О карьере и личной жизни известного спортсмена читайте в материале «Радио 1».

Биография Федора Смолова


Детство и юность

Фёдор Смолов родился 9 февраля 1990 года в Саратове. В семь лет отец записал его в футбольную секцию «Сокол». В четырнадцать лет Фёдор проходил просмотр в московском «Локомотиве», но в клуб не попал. Отец советовал ему сосредоточиться на учёбе, но Фёдор попросил ещё один шанс в академии «Мастер-Сатурн», где мальчика оценили по достоинству. В шестнадцатилетнем возрасте Смолов перешёл в московское «Динамо», с которым подписал свой первый профессиональный контракт.

Начало карьеры


Фёдор Смолов дебютировал в Российской Премьер-лиге 28 апреля 2007 года, когда ему было чуть больше 17 лет. Его первый гол в профессиональной карьере он забил 15 ноября 2008 года в матче против «Луча-Энергии». Этот момент стал важной вехой в его карьере, и с тех пор он продолжал развиваться как игрок, становясь одним из самых известных нападающих в российском футболе.

Футбольная карьера

Начало в «Динамо»


Федор Смолов (Фото: vk.com/id1476850)

Фёдор Смолов начал свой путь в футболе в 2006 году, когда он присоединился к команде «Динамо». Ранее он играл за молодёжную команду «Мастер-Сатурн». Первый гол в составе «Динамо» в рамках чемпионата Фёдор Смолов забил 27 сентября 2008 года в матче против «Крыльев Советов». А 15 апреля 2009 года нападающий помог своей команде одержать победу над «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России, забив гол на 89-й минуте. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Динамо».

Аренды в «Фейеноорде», «Анжи» и «Урале»


Фёдор Смолов играл в аренде в «Фейеноорде», «Анжи» и «Урале» с 2010 по 2015 год. В Роттердаме Смолов провёл один сезон в «Фейеноорде», затем последовали аренды в «Анжи» и «Урал». В «Урале» он стал одним из лучших игроков в Российской премьер-лиге. В сезоне 2015–2016 годов Смолов сыграл 18 матчей в чемпионате России, забил шесть голов и сделал пять голевых передач.

Переход в «Краснодар»


Смолов 2 июня 2015 года подписал контракт сроком на 4 года с клубом «Краснодар». В матче 1/16 финала Кубка России против ижевского «Зенита», который состоялся 24 сентября 2015 года, футболист забил решающий гол.

8 ноября в игре с ЦСКА он оформил дубль и помог команде «Краснодар» одержать первую победу над «армейцами» в сезоне. Этот результативный дубль и яркая игра в матче с ЦСКА принесли нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову звание самого ценного игрока 15-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу сезона 2015–2016. Такое решение было принято совместно Российской футбольной Премьер-лигой и интернет-порталом «Чемпионат.com».

Переезд в «Локомотив»


Федор Смолов (Фото: vk.com/id1476850)

9 августа 2018 года Фёдор Смолов перешёл из «Краснодара» в московский «Локомотив». Смолов заключил с клубом договор на четыре года. В матчах российских соревнований он показал впечатляющие результаты, выступая за «Локомотив». В чемпионате России он забил 23 мяча в 72 играх, а в Кубке России — 5 голов в 7 матчах. В сезоне 2020/2021 он стал лучшим бомбардиром турнира.

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Игра за «Сельту»


30 января 2020 года Фёдор Смолов стал игроком испанского футбольного клуба «Сельта». Контракт был подписан до конца текущего сезона, то есть до 30 июня 2020 года.
За полгода игры за клуб Смолов принял участие в 14 матчах, забил два гола и получил четыре жёлтые карточки. 29 июля 2020 года игрок вернулся в «Локомотив».

Связи с топ-клубами


В 2020 году появлялась информация о том, что Фёдор Смолов может перейти в один из топ-клубов. По сведениям из Fotospor, на футболиста претендовали «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче», но Смолов остался в России.

Карьера за сборную России


В ноябре 2012 года Фёдор Смолов дебютировал в составе сборной России в матче против сборной США. В стартовом составе он вышел на поле и уже на девятой минуте открыл счёт в игре. Этот гол стал самым быстрым для дебютантов сборной России и единственным голом, который забил новичок сборной в первом тайме дебютного матча. Однако в ходе этого эпизода Фёдор получил травму и был вынужден покинуть игру.

7 июня 2013 года состоялся дебют Фёдора Смолова в составе национальной команды в противостоянии со сборной Португалии. Футболист появился на поле в качестве замены на 68-й минуте встречи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2014 года против, которая проходила на выезде. В составе национальной команды Фёдор Смолов участвовал в чемпионате Европы-2016, Кубке конфедераций-2017 и домашнем чемпионате мира 2018 года.

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Личная жизнь Федора Смолова


Федор Смолов (Фото: vk.com/id1476850)

С 2012 года футболист состоял в отношениях с российской моделью и телеведущей Викторией Лопыревой. В декабре 2013 года они поженились, но уже в мае 2015 года их союз распался.

Осенью 2015 года стало известно о связи Смолова с фотомоделью Мирандой Шелией. Пара не скрывала своих чувств и активно делилась совместными фотографиями в социальных сетях, а также посещала различные мероприятия. Однако их союз продлился лишь около года, после чего они расстались.

В начале 2017 года появились слухи о романе Смолова с моделью Юлией Левченко. Их отношения также длились примерно год, после чего пара перестала появляться вместе на публике.

В январе 2020 года стало известно, что Смолов сделал предложение Марии Юмашевой, внучке первого президента России Бориса Ельцина. Однако в начале декабря 2022 года из аккаунта девушки исчезли все совместные фотографии с футболистом, что дало поклонникам пары повод предположить, что их отношения завершились.

Брак с Истоминой


В начале 2023 года в сети начали появляться слухи о том, что Фёдор Смолов и Карина Истомина стали парой. Вскоре на пальце Карины заметили изысканное кольцо с великолепным бриллиантом, которое, судя по разговорам, символизировало помолвку.

В июне того же года Фёдор и Карина связали себя узами брака в одном из столичных многофункциональных центров. Торжество прошло в кругу близких людей, а затем молодожёны отправились в романтическое путешествие в Италию, где наслаждались медовым месяцем.

Вскоре после возвращения Карина поделилась в социальных сетях фотографиями, на которых был заметен её округлившийся живот. В ноябре 2023 года на свет появилась их дочь, которой дали необычное и красивое имя — Лора.

Федор Смолов сейчас


На данный момент Фёдор Смолов является игроком футбольного клуба «Краснодар». Он возобновил сотрудничество с командой 18 июня 2024 года, подписав соглашение до окончания сезона 2024/2025. Футболист является примерным семьянином и любящим отцом.

«Еще лучше, чем я себе представлял. Это какие-то невероятные эмоции и счастье, какая-то квинтэссенция всего лучшего, что внутри тебя накоплено за все время. Очень классно. У меня первая мысль была: ''Почему я раньше этого не сделал? '' Настолько круто», — цитирует слова Смолова издание woman.ru.

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На теннисном турнире АТР во французском Марселе указали флаг России
09 февраля 2025, 13:24

Фото: istockphoto/PrathanChorruangsak

Организаторы турнира серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) во французском Марселе рядом с фамилиями российских спортсменов Карена Хачанова и Даниила Медведева указали их гражданство и разместили флаг страны. Выступают игроки по-прежнему в нейтральном статусе.
Это, однако, не помешало французам при публикации турнирной сетки на сайте соревнований разместить напротив имён Карена и Дани всем знакомые плашки с родным триколором. Возможно, впрочем, это знак уважения к тому, что оба спортсмена в разные годы побеждали в финалах этого соревнования.

Напомним, ранее организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби публично извинились перед первой ракеткой России Дарьей Касаткиной. Они ошибочно представили спортсменку под флагом Испании и объяснили произошедшее административной накладкой.

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