Титов назвал лучшего бразильца «Спартака»

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Бывший полузащитник «Спартака» Сантос Моцарт является лучшим бразильцем «красно-белых», заявил в беседе с Metaratings.ru экс-хавбек команды и российской сборной Егор Титов.
«Скажу, не потому что он высказался про меня, а в целом, Моцарт – один из лучших бразильцев, который был в «Спартак». Реально так и есть. Умнейший футболист и прекрасная левая нога. Он мастер, хотелось бы, чтобы сегодня таких игроков было больше в «Спартаке», — прокомментировал спортсмен.Перед этим стало известно, что Моцарт включил Титова в личный топ-5 лучших партнеров за свою карьеру. Моцарт играл в «Спартаке» в период с 2005 по 2009 годы. Сегодня является тренером бразильской «Куритибу» в Серии Б.
Ранее сообщалось, с кем хочет заключить контракт ФК «Торпедо».
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