Евгения Медведева о любви японцев: «Это очень приятно»
Российская фигуристка Медведева рассказала о своей популярности в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как к ней относятся в Японии. Ее слова приводит РИА Новости.
Двукратная чемпионка мира и Европы посетила Японию в рамках гала-концерта Young star Ballet Gala, на котором также выступают артисты российского балета.
По словам спортсменки, Страна восходящего солнца каждый раз «принимает ее хорошо». Фигуристка отметила, что множество местных жителей знают ее с 15 лет и более десяти лет следят за ее творчеством. Некоторые из них также болели за нее на международных соревнованиях.
«Очень приятно, когда так принимают», — отметила Медведева.Она поделилась, что японские поклонники узнают ее даже в магазинах, обращаясь к ней как «Медо-тян» или сравнивая с Сейлор Мун — главной героиней одноименного аниме. Спортсменка также рассказала, что недавно выложила в соцсетях забавное фото с суши и подписью на японском языке и получила множество откликов от поклонников, радующихся ее приезду.