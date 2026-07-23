Евгения Медведева о любви японцев: «Это очень приятно»

23 июля 2026, 10:22

Российская фигуристка Медведева рассказала о своей популярности в Японии

Евгения Медведева (Фото: Инстаграм**/jmedvedevaj)

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как к ней относятся в Японии. Ее слова приводит РИА Новости.





Двукратная чемпионка мира и Европы посетила Японию в рамках гала-концерта Young star Ballet Gala, на котором также выступают артисты российского балета.



По словам спортсменки, Страна восходящего солнца каждый раз «принимает ее хорошо». Фигуристка отметила, что множество местных жителей знают ее с 15 лет и более десяти лет следят за ее творчеством. Некоторые из них также болели за нее на международных соревнованиях.

«Очень приятно, когда так принимают», — отметила Медведева.

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