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«Сроков не назову»: Экс-тренер сборной Черчесов не сомневается в возвращении России на международную арену

Черчесов затрудняется назвать сроки возвращения российского футбола в Европу
Станислав Черчесов (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Станислав Черчесов (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Российские клубы и сборная страны обязательно вернутся на международную арену. Вот только сроки этого возвращения пока назвать довольно затруднительно.
Об этом в разговоре с корреспондентом спортвного портала Metaratings.ru заявил бывший главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов. Разговор состоялся во на торжественной церемонии вручения «Премии РБ», куда был приглашён специалист.

«Я верю, что нас вернут. Насчёт времени не скажу. Случится ли это в ближайшие пять лет? Не спрашивайте меня о времени, потому что если я не знаю ответа, то я лучше промолчу. Хотелось бы побыстрее», — сказал знаменитый в прошлом вратарь и тренер национальной команды.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино запустил процесс по возвращению России в международные турниры. Напомним, российские клубы и сборная отстранены от соревнований под эгидой организации с февраля 2022 года.

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«"Краснодар" поплыл»: Мостовой назвал закономерной победу «Зенита» в «матче сезона»
Александр Мостовой назвал закономерной победу «Зенита» в матче с «Краснодаром»
14 апреля 2025, 13:11

Фото: istockphoto/Andreyuu

Петербургский «Зенит» в 24 туре МИР Российской премьер-лиги закономерно обыграл лидирующий «Краснодар» в матче, который многие называли «досрочной игрой за чемпионство». Такое мнение высказал бывший игрок московского «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой.
В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru он напомнил, что предсказывал выигрыш клуба с берегов Невы, но полагал, что игра будет более упорной и закончится с минимальным преимуществом в счёте в пользу «сине-бело-голубых». Но «Зенит» оказался на голову сильнее и разгромил соперника. Напомним, матч завершился со счётом 4:1.

«Как мне игра "Краснодара" и "Зенита"? Прогнозировал победу "Зенита" 2:1, но, к сожалению, "Краснодар" во втором тайме поплыл. С чем это связано непонятно. Наверное, с тем, что "Зенит" хорош», — сказал бывший футболист.

Он подчеркнул, что данный результат является закономерным, а борьба за чемпионство теперь только обострится. Интрига будет, как и в прошлом сезоне, сохраняться до последнего тура. Кроме того, ЦСКА сейчас показывает отличную игру и готов вклиниться в чемпионскую гонку, заключил Мостовой.

После 24 туров «Краснодар», имея в своём активе 52 очка, продолжает занимать первую строчку в турнирной таблице. После вчерашней победы идущий вторым «Зенит» сократил отставание от лидера до двух баллов (50). По 47 очков имеют в своём активе ЦСКА и «Спартак». «Красно-белые» опережают в таблице «армейцев» по дополнительным показателям.

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«Не собираюсь это терпеть»: Норвежская лыжница сожгла на камеру свой стартовый номер перед гонкой
Лыжница Слинд в знак протеста сожгла на камеру свой стартовый номер на гонке Нортуга
13 апреля 2025, 02:50

Астрид Слинд (Фото: Instagram* @astridoslind)

Норвежская лыжница Астрид Слинд публично сожгла свой стартовый номер перед гонкой Петтера Нортуга, протестуя против сокращения призового фонда для женщин. Видео она опубликовала в своем блоге Instagram*.
Изначально организаторы обещали равные выплаты: по 16 тыс. евро победителям мужского и женского пола. Однако перед стартом призовые для женщин отменили, сославшись на малое число участниц. Общий фонд гонки при этом составлял около 82 тысяч евро.

Астрид Слинд (Фото: кадр видео Instagram* @astridoslind)

После общественной критики решение отменили и выплаты для женщин оказались «снова в силе». Однако призовую сумму для женщин сократили до 5 тыс. евро, из которых чемпионке полагалось лишь около 2,5 тысячи.

Слинд назвала это бесстыдным нарушением договорённостей.

Астрид Слинд (Фото: кадр видео Instagram* @astridoslind)

«Это не соответствует тому, что они обещали, они еще и обвиняют в этом участников. Это просто ужасно! В 2025 году не должно быть такого, чтобы приходилось отстаивать такую идею. Я не собираюсь терпеть это! Я готова участвовать в гонке и без призовых денег, но нужно сразу обговорить это, а не менять условия перед самым началом», — передает слова Слинд TV2.
Эти высказывания она дополнила актом протестом: видео со сжиганием своего стартового номера в гонке.

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Овечкин раскрыл секрет поддержания формы в 39 лет
Овечкин для поддержания формы занимается с персональным тренером
11 апреля 2025, 22:28

Александр Овечкин (фото: Instagram* @aleksandrovechkinofficial)

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал, как ему удаётся сохранять отличную форму в 39 лет. Об этом он высказался в шоу «Великая погоня» на VK Видео.
Хоккеист отметил, что перед очередным сезоном всегда тщательно готовится и занимается с персональным тренером по физподготовке. Специалист прилетел к спортсмену для оказания помощи в подготовке и перед стартом плей-офф.

Напомним, что 6 апреля Александр Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, который ранее принадлежал Гретцки. Он забил 895-ю шайбу в гостевом матче против команды «Нью-Йорк Айлендерс».

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*запрещён в РФ
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Экс-тренер «Локомотива» Черевченко назвал причину снижения результатов «Зенита»
Черевченко: Причины относительных неудач «Зенита» — потеря мотивации игроками
11 апреля 2025, 18:28

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Некоторые футболисты питерского «Зенита» после шести чемпионских сезонов подряд начали терять мотивацию. Трудно сохранять боевой настрой на каждую игру, особенно против не самого сильного соперника, когда ты уже всё выиграл.
Такое мнение в разговоре со спортивным порталом Metaratings.ru высказал бывший тренер столичного «Локомотива», подмосковных «Химок», «Балтики» из Калининграда и тульского «Арсенала» Игорь Черевченко.

«Я замечаю, что некоторые футболисты "Зенита" стали терять мотивацию. Некоторые, но не все. Уход Клаудиньо и разговоры об уходе Вендела зимой не лучшим образом повлияли на команду. Но на смену старым бразильцам приходят новые», — сказал специалист.

Он, в частности, оценил игру новобранца сине-бело-голубых Луиса Энрике, пришедшего в команду во время зимней паузы. По мнению Черевченко, главный тренер петербуржуев Сергей Семак пока не может найти бразильцу оптимальное место на поле. Но скоро это может измениться, и тогда «Зенит» точно станет сильнее, потому что потенциал у этого атакующего полузащитника очень высок, заключил тренер.

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#мотивация
#фк зенит
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«Матч столетия»: Агент Селюк оценил значение для «Зенита» предстоящей игры с «Краснодаром»
Агент Селюк: Игра с «Красндаром» на «Газпром Арене» для «Зенита» — матч столетия
11 апреля 2025, 16:42

Фото: istockphoto/Andreyuu

В предстоящем 24 туре МИР Российской премьер-лиги питерский «Зенит» примет на «Газпром Арене» лидера турнира «Краснодар». Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что исход этой игры предопределит расклад в чемпионской гонке.
«Этот матч определит остаток чемпионата. Если "Краснодар" не проиграет, то "Зениту" будет сложнее, более того, и "Спартак" может обойти питерцев. Я бы назвал этот матч матчем столетия "Зенита"», — сказал специалист в беседе со спортивным порталом Metaratings.ru.

С таким определением игры трудно не согласиться. Конечно, она и сама по себе имеет важнейшее турнирное значение для обоих клубов. Но ведь именно в этом году Зенит отмечает свой 100-летний юбилей. Конечно, такую красивую дату команде из города на Неве хотелось бы увенчать чемпионством.

«Понятно, что останется шесть игр, но у "Краснодара" не очень сложный график. Только в последней игре "Динамо" и "Ахмат" могут потрепать нервы. "Зенит" обязан выигрывать — для него это наиважнейшая игра», — подчеркнул Селюк.

Он также дал прогноз на исход противостояния. По мнению футбольного агента, «Зенит» одержит победу с перевесом в один мяч.

Напомним, после 23 туров клуб из Петербурга отстаёт от лидирующего «Краснодара» на пять очков. Столько же, как у питерцев (47), очков имеет «Спартак», который опережает «Зенит» по дополнительным показателям.

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