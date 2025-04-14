«Сроков не назову»: Экс-тренер сборной Черчесов не сомневается в возвращении России на международную арену

Станислав Черчесов (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Российские клубы и сборная страны обязательно вернутся на международную арену. Вот только сроки этого возвращения пока назвать довольно затруднительно.
Об этом в разговоре с корреспондентом спортвного портала Metaratings.ru заявил бывший главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов. Разговор состоялся во на торжественной церемонии вручения «Премии РБ», куда был приглашён специалист.
Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино запустил процесс по возвращению России в международные турниры. Напомним, российские клубы и сборная отстранены от соревнований под эгидой организации с февраля 2022 года.
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«Я верю, что нас вернут. Насчёт времени не скажу. Случится ли это в ближайшие пять лет? Не спрашивайте меня о времени, потому что если я не знаю ответа, то я лучше промолчу. Хотелось бы побыстрее», — сказал знаменитый в прошлом вратарь и тренер национальной команды.
Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино запустил процесс по возвращению России в международные турниры. Напомним, российские клубы и сборная отстранены от соревнований под эгидой организации с февраля 2022 года.
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Александр Бойцов