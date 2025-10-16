Достижения.рф

Стало известно о запасном варианте «Спартака» на замену Станковичу

Запасным вариантом «Спартака» на замену Станковичу является Луис Гарсия
Московский «Спартак» продолжает поиски преемника Деяна Станковича.



Как пишет Metaratings.ru, среди рассматриваемых кандидатов по-прежнему нет российских специалистов. Луис Гарсия, продвигаемый спортивным директором Франсисом Кахигао, не устраивает часть совета директоров и пока значится запасным вариантом на случай, если не удастся договориться с более известными профессионалами.

По итогам 11 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место, набрав 18 очков.

Ранее Сам Станкович в интервью сербскому изданию Kurir уверял, что его не собираются заменять в «Спартаке». В ответ на слухи о возможном переходе в сборную Сербии собеседник подчеркнул, что он — клубный тренер, связанный контрактом.

Никита Кротов

