Стало известно о запасном варианте «Спартака» на замену Станковичу
Московский «Спартак» продолжает поиски преемника Деяна Станковича.
Как пишет Metaratings.ru, среди рассматриваемых кандидатов по-прежнему нет российских специалистов. Луис Гарсия, продвигаемый спортивным директором Франсисом Кахигао, не устраивает часть совета директоров и пока значится запасным вариантом на случай, если не удастся договориться с более известными профессионалами.
По итогам 11 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место, набрав 18 очков.
Ранее Сам Станкович в интервью сербскому изданию Kurir уверял, что его не собираются заменять в «Спартаке». В ответ на слухи о возможном переходе в сборную Сербии собеседник подчеркнул, что он — клубный тренер, связанный контрактом.
