Сборная России по футболу сыграет с Сербией в марте 2024 года

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Сборная России по футболу в марте 2024 года сыграет товарищеский матч с сербской сборной. Об этом пишет РИА Новости.
«С сербами есть контракт, он подписан. С Боснией не было контракта, был от них интерес. Мы подтвердили, что готовы сыграть. Согласование от УЕФА получили», — цитирует агентство слова президента РФС Александра Дюкова.
Он добавил, что нужно стремиться к тому, чтобы стадионы в России не пустели и играть у себя, так как многие российские регионы были бы рады увидеть игру сборной. Поэтому необходимо проводить домашние матчи с приглашёнными командами.
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Диана Аванесян