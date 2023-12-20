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Сборная России по футболу сыграет с Сербией в марте 2024 года

20 декабря 2023, 22:49
Фото: iStock/Pixfly

Фото: iStock/Pixfly

Сборная России по футболу в марте 2024 года сыграет товарищеский матч с сербской сборной. Об этом пишет РИА Новости.
«С сербами есть контракт, он подписан. С Боснией не было контракта, был от них интерес. Мы подтвердили, что готовы сыграть. Согласование от УЕФА получили», — цитирует агентство слова президента РФС Александра Дюкова.

Он добавил, что нужно стремиться к тому, чтобы стадионы в России не пустели и играть у себя, так как многие российские регионы были бы рады увидеть игру сборной. Поэтому необходимо проводить домашние матчи с приглашёнными командами.


Футбольный матч с Сербией станет для сборной РФ четвёртым. После того как команду отстранили от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА, она проводит только товарищеские матчи. Так, россияне уже успели сыграть с командами, Кубы, Камеруна и Ирака.

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#россияне
#регионы
#контракт
#рф
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Депутат Свищев об отстранении киберспортсменов: «Отвратительный поступок»
20 декабря 2023, 18:14

Фото: istockphoto.com/Smederevac

Глава думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал дисквалификацию российских киберспортсменов из команды Virtus.pro с турнира на Мальте отвратительным поступком.
Он предположил, что с российскими киберспортсменами могли так поступить для того, чтобы избавиться от сильных конкурентов.

«Это отвратительный поступок организаторов и спонсоров турнира. Ничего спортивного здесь нет. Ребята достаточно известные, и либо их сняли по национальному признаку, либо их сняли как конкурентов, так как они одни из ведущих спортсменов мира с достаточно большим опытом побед. Докопались, как говорится, до национального признака, а на самом деле просто убрали сильных конкурентов», — пояснил в беседе с Газета.ру Свищев.

Парламентарий добавил, что такой поступок требует жёстких реакции и ответа наших спортивных функционеров для того, чтобы подобное больше не повторялось.

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#спорт
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#россия
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Тренер Бояринцев выразил надежду на возвращение к работе в Новом году
20 декабря 2023, 17:17

Фото: istockphoto.com/Liountmila Korelidou

Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев высказал надежду на возвращение к работе в следующем году.
«Сейчас никаких предложений у меня нет, нахожусь в отпуске и готовлюсь к праздникам. Не думаю, что в зимний подготовительный период поступят какие-то предложения, обычно это происходит во время весенней части чемпионата. В тренерской работе высокая конкуренция, поэтому загадывать на будущее сложно. Надеюсь, что варианты у меня появятся и я вернусь к работе в следующем году», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Бояринцев.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отметил, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в этом сезоне буквально ведёт игру команды и является одним из её лидеров.

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#спорт
#тренер
#будущее
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Глава РФС Дюков заявил о прогрессе в отношениях с УЕФА
20 декабря 2023, 17:09

Фото: istockphoto.com/master1305

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сейчас в отношениях с УЕФА наблюдается некоторый прогресс.
Так он прокомментировал решение исполкома РФС об отказе вступления в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«На исполкоме обсуждался вопрос участия сборных команды в официальных соревнованиях. Нам важно, чтобы эта ситуация быстрее разрешилась. Сейчас есть определенный прогресс во взаимоотношениях с УЕФА. В частности, есть допуск наших юношеских команд до соревнований в 2024 году. Безусловно, мы не до конца удовлетворены результатами переговоров. У нас есть определённое время для принятия решений», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Дюков.

При этом, он подчеркнул, что возможность сменить конфедерацию останется, и РФС сможет принять это решение при необходимости и в другое время. Кроме того, специалист объяснил, что гарантий принятия в АФК нет, и переход обладает рядом сложностей несмотря на поддержку нас со стороны некоторых стран.

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#спорт
#уефа
#рпл
#футбол
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Спортсмены из Подмосковья стали победителями Кубка России по сноубордингу
20 декабря 2023, 16:23

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные сноубордисты стали победителями и призёрами этапа Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Второй этап Кубка России сноуборду в параллельных дисциплинах проходит на базе спортивного комплекса «Чекерил» в Ижевске.

Подмосковные спортсмены уже смогли завоевать две золотых и одну серебряную медали.

В дисциплине «параллельный слалом-гигант» Полина Смоленцова из Московской области стала золотым призером, обойдя соперниц из Сахалина и Ханты-Мансийска. Стоит отметить, что Полина является спортсменкой олимпийской сборной России.

В мужском зачете «параллельный слалом-гигант» Дмитрий Карлагачев стал вторым, уступив представителю из Красноярска. Также Дмитрий стал обладателем золота в в дисциплине «параллельный слалом».

Кроме этого, соревнования завершаться 21 декабря, где будут подведены финальные итоги Кубка России по сноубордингу.

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#соревнования
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#подмосковье
#сноуборд
#кубок россии
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Химкинская спортсменка Лапшина стала вице-чемпионкой Европы по тайскому боксу
20 декабря 2023, 16:14

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Вероника Лапшина из Подмосковья завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по тайскому боксу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Спортсменка из клуба «Велес» городского округа Химки одолела в четвертьфинале соперницу с Украины, в полуфинале – спортсменку из Швеции, а в финале уступила хозяйке чемпионата – представительнице Турции. В итоге Лапшина выиграла серебро и выполнила норматив мастера спорта международного класса.

Чемпионат Европы по тайскому боксу проходил в турецкой Анталии. Турнир собрал более 150 бойцов из 24 стран. Сборную России представляли 22 спортсмена.

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#московская область
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Гаджиев: «Решение РФС остаться в УЕФА с уверенностью можно назвать взвешенным»
20 декабря 2023, 16:00

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев назвал взвешенным решение Российский футбольный союз (РФС) остаться в УЕФА, не переходя в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Решение РФС связано с тем, что есть понимание относительно дальнейшего развития ситуации: возможно, в будущем решатся проблемы, которые есть у нашего футбола. В Азиатской конфедерации тоже есть страны, которые, не горят желанием проводить с нашей сборной матчи. Слова о том, что ФИФА не может предоставить никаких гарантий, выглядят естественно. Верное нынешнее решение или нет, покажет время, но его с уверенностью можно назвать взвешенным», — пояснил в беседе с RT Гаджиев.

Исполком Российского футбольного союза принял решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола и остаться в УЕФА.

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#страны
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#спорт
#футбол
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Исполком РФС решил отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола
20 декабря 2023, 14:11

Фото: istockphoto/Rost-9D

Исполком Российского футбольного союза принял решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола и остаться в УЕФА.
Все члены исполкома посчитали переход в Азиатскую конфедерацию нецелесообразным без гарантий ФИФА, пишет «Спорт-Экспресс».
Россия будет стараться вернуться на международные соревнования с помощью диалога с УЕФА.

Ранее итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что на данный момент лучшим нападающим РПЛ является форвард «Зенита» Матео Кассьерра. Кроме него специалист отметил игру колумбийского футболиста, нападающего клуба «Краснодар» Джона Кордобу.

«Считаю, что на данный момент лучший нападающий в Российской Премьер-Лиге – Матео Кассьерра. Он здорово прибавил в этом сезоне, стабильно забивает голы. Также ещё отмечу Кордобу из «Краснодара», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.
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#футбол
#спорт
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Старт лыжному сезону в Красногорске дали соревнования на стадионе «Зоркий»
20 декабря 2023, 13:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В городском округе Красногорск стартовал лыжный сезон. Первые соревнования прошли на стадионе «Зоркий», сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Более 60 воспитанников спортивной школы «Зоркий» 2006-2011 годов рождения оспаривали право представлять муниципалитет на первенстве Московской области по лыжному спорту, которое пройдёт 4 и 5 января. Протяжённость трассы составила 1,2 м. Дистанция для самых юных лыжников составляла два круга, для старших – шесть.

В министерстве напомнили, что 27 и 28 декабря на лыжном стадионе «Зоркий» пройдёт легендарная «Красногорская лыжня». Лыжники будут соревноваться в спринте.

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#спорт
#минспорт мо
#соревнования
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#московская область
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Дэвес и Смолкин выступят на чемпионате Европы под грузинским флагом
20 декабря 2023, 11:38

фото: istockphoto/Nabil Kamara

Дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис и её партнер Глеб Смолкин, которые выступают под грузинским флагом, попали в число участников чемпионата Европы.
Об этом сообщила пресс‑служба Международного союза конькобежцев. Турнир состоится в литовском Каунасе с 8 по 14 января 2024 года.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин в августе победили на турнире Ice Dance International. В октябре спортсмены выиграли Budapest Trophy в танцах на льду, а в ноябре фигуристы стали первыми на Мемориале Дениса Тена.

Дэвис и Смолкин вместе в паре с сезона-2018/19. В июне российская Федерация фигурного катания на коньках одобрила переход танцевальной пары в грузинскую сборную.

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#спорт
#фигурное катание
#новости
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