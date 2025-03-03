«Хотим выиграть конференцию»: Форвард «Трактора» Коростелёв рассказал о планах на сезон

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В последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский «Трактор» одержал волевую победу над «Ак Барсом» из Казани со счётом 3:2. Впечатлениями от этой игры и планов команды на окончание «гладкого» турнира перед плей-офф поделился нападающий уральского клуба Никита Коростелёв.
В игре, проходившей в Челябинске на «Трактор Арене», форвард отметился дублем, напоминает портал Metaratings.ru. Ещё одну шайбу забросил его партнёр по звену нападения Кадейкин, которому Коростелёв отдал голевую передачу. У проигравших казанцев голами отметились нападающий Илья Сафонов и защитник Степан Фальковский. На вопрос, важно ли для команды выиграть Восточную конференцию, герой матча с «Ак Барсом» ответил утвердительно.
Имеющий опыт игры в североамериканских низших лигах, но не сумевший пробиться в НХЛ, нападающий признался, что следит за дебютным сезоном в ведущей лиге мира Матвея Мичкова. Он в курсе, что главная российская молодая звезда возглавляет список бомбардиров среди новичков. Коростелёв назвал Матвея «большим молодцом» и пожелал ему удачи за океаном.
«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 84 очками после 61 игры., опережая идущий вторым «Автомобилист» на пять баллов.
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«Да, это важно для нас, это будет большой шаг. Мы на 100% к этому стремимся. Выбираем ли соперника в первом раунде плей-офф? Ни в коем случае, нам всё равно, с кем играть», — сказал Коростелёв.
Имеющий опыт игры в североамериканских низших лигах, но не сумевший пробиться в НХЛ, нападающий признался, что следит за дебютным сезоном в ведущей лиге мира Матвея Мичкова. Он в курсе, что главная российская молодая звезда возглавляет список бомбардиров среди новичков. Коростелёв назвал Матвея «большим молодцом» и пожелал ему удачи за океаном.
«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 84 очками после 61 игры., опережая идущий вторым «Автомобилист» на пять баллов.
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Александр Бойцов