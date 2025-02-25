«Нет дисциплины в обороне»: Агент Бабаев назвал главную проблему хоккейного клуба СКА

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Клуб СКА из Санкт-Петербурга в настоящее время идёт на седьмом месте в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Известный спортивный агент Шуми Бабаев считает слабую игру в обороне основной проблемой в игре «армейцев».
В беседе с изданием «РБ Спорт» он отметил, что если наладить игру в защите, появится должная дисциплина, игроки начнут делать на льду именно то, что от них требует тренерский штаб. Тогда придут и результаты.
Он подчеркнул, что в команде из Санкт-Петербурга сделали ставку на молодых вратарей, на что отважится не каждый генеральный менеджер и тренер. К положительным моментам агент отнёс то, что в клубе не ищут себе оправданий этим фактом.
В целом же, по его мнению, сейчас сложно назвать фаворита в предстоящей борьбе за Кубок Гагарина. Любая команда может как «выстрелить», так и провалиться, заключил Бабаев.
Хоккеисты СКА забросили больше всех шайб в КХЛ — 214. Но по пропущенным шайбам команда идёт только на 19-м месте в лиге, уступая даже некоторым клубам, которые не попадают в плей-офф.
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«Я не знаю, как там строится процесс, и не хочу в это вдаваться. Я говорю о том, какие моменты вижу и что надо улучшить. А в нападении СКА может забить столько, сколько хочет, только осталось наладить оборону», — сказал Бабаев.
Он подчеркнул, что в команде из Санкт-Петербурга сделали ставку на молодых вратарей, на что отважится не каждый генеральный менеджер и тренер. К положительным моментам агент отнёс то, что в клубе не ищут себе оправданий этим фактом.
«В СКА не говорят, что у них молодые вратари и поэтому проигрывают. Они просто работают, и до плей-офф времени много, все еще может поменяться», — с одобрением высказался Бабаев в адрес коллектива и руководства клуба из Петербурга.
В целом же, по его мнению, сейчас сложно назвать фаворита в предстоящей борьбе за Кубок Гагарина. Любая команда может как «выстрелить», так и провалиться, заключил Бабаев.
Хоккеисты СКА забросили больше всех шайб в КХЛ — 214. Но по пропущенным шайбам команда идёт только на 19-м месте в лиге, уступая даже некоторым клубам, которые не попадают в плей-офф.
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Александр Бойцов