Сборная Испании выиграла Евро-2024

Фото: iStock/bergserg
Сборная Испании одержала победу над командой Великобритании в финальном матче чемпионата Европы по футболу (Евро-2024) в Германии.
Встреча, прошедшая в Берлине, завершилась со счётом 2:1 в пользу испанцев. В их команде отметились Нико Уильямс, забивший гол на 47-й минуте, и Микель Оярсабаль (86-яминута). У англичан отличился Коул Палмер на 73-й минуте.
Сборная Испании в четвёртый раз в истории стала победителем европейского лидерства. Впервые это произошло в 1964 году. Затем в 2008 и 2012 годах.
Сборная Великобритании второй раз подряд проигрывает в финале. На предыдущем первенстве команда уступила итальянцам со счётом 1:1 (2:3 по пенальти). Англичане никогда не одерживали победу на чемпионатах Европы.
Читайте также:
Испания стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу
Экс-глава «Локомотива» Смородская назвала лучшую команду на Евро-2024
«Зенит» победил «Краснодар» и в пятый раз подряд выиграл Суперкубок России
Сборная Испании в четвёртый раз в истории стала победителем европейского лидерства. Впервые это произошло в 1964 году. Затем в 2008 и 2012 годах.
Сборная Великобритании второй раз подряд проигрывает в финале. На предыдущем первенстве команда уступила итальянцам со счётом 1:1 (2:3 по пенальти). Англичане никогда не одерживали победу на чемпионатах Европы.
Читайте также:
Испания стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу
Экс-глава «Локомотива» Смородская назвала лучшую команду на Евро-2024
«Зенит» победил «Краснодар» и в пятый раз подряд выиграл Суперкубок России
Анастасия Чинкова